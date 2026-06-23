Amedspor'da flaş ayrılık: Süper Lig'e çıkıp gitti

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Diyarbakır ekibi, kaleci Erce Kardeşler'e veda etti.

Amedspor'dan ayrılığa dair yapılan açıklamada "Kaptanımız Erce Kardeşler ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımız ayrılmıştır. Amedspor forması altında kulübümüze sunduğu emek, katkı ve özveri için kendisine teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz. Teşekkürler kaptan" ifadelerine yer verildi.

12 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Erce Kardeşler, Amedspor formasıyla TFF 1. Lig'i 2. sırada tamamladı. Bu sezon 37 maça çıkan Erce Kardeşler, 42 gole engel olamadı. 12 maçta ise kalesini gole kapattı.

AMIR SAIPI'NİN İSMİ GÜNDEMDE

Amedspor yönetiminin, Lugano kalesini koruyan Kosovalı Amir Saipi ile anlaşmak üzere olduğu öne sürülüyordu. Yaşanan bu ayrılık Saipi iddialarını güçlendirdi.