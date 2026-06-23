Amedspor'da 8 gün kalan Serkan Reçber neden ayrıldığını açıkladı

Amedspor’un Süper Lig’e yükselmesi sonrası yeni sezon öncesi sportif direktörlük görevine getirilen Serkan Reçber, 8 gün kulüpte kalarak görevinden istifa etmişti.

Kulüpten istifa etmesinin nedenini açıklayan Reçber, Amedspor'daki çalışma modelinin kendi prensipleri ile örtüşmediğini belirtti.

''CEVAPLAR VE BEKLENTİLER HARİKAYDI''

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Reçber, “Tanımı tarifine muazzam şeyler duydum. Ben anlatamazdım. Yaklaşım harika, üslup harika. Yani gerçekten beklentimin çok üzerinde bir kurumsal heyetle karşılaştım. Sorular, cevaplar ve beklentiler harikaydı. Sonra işin ekonomik kısmını konuştuk. Anlaştık, imzaladık.” dedi.

3 İSİMLE ÇALIŞMAK İSTEMEDİ

İmzaların atılmasının ardından yapılan toplantıda kulübün işleyişine dair detayların paylaşıldığını aktaran Serkan Reçber, ayrılık kararını vermesindeki temel nedenin burada oluştuğunu belirtti.

Reçber, ''Ondan sonra benim uçağım vardı saat 8'de. Bir hemen bir toplantı yapalım dendi. İşte toplantıda toplantıya girdik. Bunu eleştirmek için söylemiyorum. Saygı duyuyorum. İşte dendi ki akademimizin başında Sertaç Hoca var. Scout'umuzun başında Adar Çetinok hoca var. Beraber çalışacaksınız dedi. Futbol şube var iki tane arkadaşımız Baran Durmaz ve Nedim Şimşek. Bunlara bağlı çalışacaksınız denildi. İşte transferlere siz karar vereceksiniz denildi'' yorumunu yaptı.

''YÖNTEM BANA UYMADI''

Konuşmasını sürdüren Reçber, ''Bu tarafa ileteceksiniz. Onlar değerlendiriyor. Biz bir daha değerlendireceğiz falan. Bunlar benim aslında çalışma prensibi olarak çok çalışabileceğim bir şey değildi yani. Zaten açıklamamda da o var. Yani bu yöntem açıkçası bana uymadı. Ben de kırmadan, dökmeden, daha hemen işe başlamadan, bir sorumluluk almadan, çünkü girersin bir oyuncuyla görüşürsün. Oyuncu senden dolayı kabul eder. Yarın sen olmazsın. Olmaz'' dedi.

''HİÇBİR OYUNCU VE MENAJERİ İLE PARA KONUŞMADIM''

Serkan Reçber son olarak, ''Ya da işte Besnik Hasi transferi öncesi bıraktığımı söylemedim ki hoca da hani transfer kısmı bozulmasın, benden kaynaklanmasın. Dolayısıyla tamamen budur. Yani bunun dışında sosyal medyada çok yazıldı, çizildi. Ben Ametspor'dayken hiçbir oyuncu ve menajeri ile 1 TL, 1 euro, 1 dolar para konuşmadım. Hiçbir kimseyle par görüşmedim.” sözlerini sarf etti.

Ayrıca Serkan Reçber, Diyarbakır'da çok iyi karşılandığının altını çizerek Amedspor'a yeni sezonda başarılar diledi.