Amedspor'da 35 maçta ilk 11'deydi: İtirafı pes dedirtti

Amedspor, TFF 1. Lig'de sezonu 2. sırada bitirerek Süper Lig'e çıktı. Süper Lig'e çıkmasını da taraftarlarıyla birlikte büyük bir törenle kutladı.

Kutlamaya bu sezon 35 maçta da ilk 11'de forma giyen Mehmet Murat Uçar katılmadı. Uçar'ın katılmama nedenini açıklarken yaptığı itiraf pes dedirtti.

"FORMA BEDELİNİ TALEP ETTİLER"

Mehmet Murat Uçar, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



“Büyük zorluklar yaşamamıza rağmen Amedspor'u hayalimiz olan, layık olduğu noktaya getirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyo-rum. Bu başarı, kariyerim adına yaşadığım en tarif edilemez duygudur. Bunu hep beraber başardık!

Ailemi bu güzel sevince katılmaları için şehre davet ettim ve 1 haftadır kutlama için bekledik. Ancak hafta içi yapılan görüşmelerimizde bazı hayal kırıklıkları yaşadım. Yaptığımız görüşmelerde daha önce hiç yaşamadığım durumlarla karşılaştım. 35 maç boyunca üzerimde terlettiğim ve taraftarlarımıza, çocuklara vb. kişilere hediye ettiğim formaların bedelinin benden talep edilmesi, 2 maçlık kırmızı kart sebebiyle federasyona yapılan itirazdan doğan bedelin benden talep edilmesi; 2 sezondur sahada maç kaçırmadan oynayan biri olarak beni derinden üzmüştür.

Emeğe ve emekçinin hakkına en fazla önem veren bir camianın böyle konularla gündeme gelmesi, benim için ayrı bir üzüntüdür.

Kutlamaya katılamamış olmam; ne taraftarla, ne Amedspor'un kendisiyle, ne de maddi bir beklentiyle ilgili bir durum değildir. Bu, tamamen yaşananlara karşı kendi duruşumla ilgili bir meseledir.

Kamuoyunda bilgi kirliliği oluşmaması adına bu açıklamaları yapmak zorunda kaldım. Bu güzel günlerimizde böyle bir gündeme konu olmak istemezdim. Hepinizden özür diliyorum.

Sevgili taraftarımız ve Amedspor camiası, hep beraber daha sıkı bir şekilde kenetlenerek nice başarılara odaklanma zamanı. Hepinize, bizlere vermiş olduğunuz desteklerden dolayı canıgönülden teşekkür ediyorum.”