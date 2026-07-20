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Halk TV Spor Amedspor'da 34 maçta 19 gol atmıştı: 2. Lig ekibi imzayı attırdı

Amedspor'da 34 maçta 19 gol atmıştı: 2. Lig ekibi imzayı attırdı

Amedspor'un 2. Lig'den 1. Lig'e yükseldiği dönemdeki kadroda yer alan ve 34 maçta 19 gol atan forvet Berk İsmail Ünsal 2. Lig takımına transfer oldu.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Amedspor'da 34 maçta 19 gol atmıştı: 2. Lig ekibi imzayı attırdı

Süper Lig ekibi Amedspor'un 2. Lig'den 1. Lig'e yükseldiği 2023-2024 sezonunda şampiyon kadroda yer alan ve oynadığı 34 maçta 19 gol atan Berk İsmail Ünsal'ın yeni adresi belli oldu.

2. Lig ekibi Sakaryaspor, kulüp tarihinin en golcü oyuncularından birisi olan deneyimli forveti kadrosuna kattığını açıkladı.

''MAKİNE YENİDEN ARAMIZDA''

Transferi "Makine yeniden aramızda" başlığı ile açıklayan Sakaryaspor, "Sakaryaspor tarihinin en golcü oyuncularından Berk İsmail Ünsal ile tekrardan anlaşmaya varmış bulunmaktayız. Kendisine yeşil-siyah formamız altında başarılar dileriz. Yeniden hoş geldin Berk İsmail." ifadeleri yer aldı.

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3 SEZONDA 42 GOL ATTI

2018-2021 sezonları arasında Sakaryaspor'da oynayan 31 yaşındaki forvet oyuncusu, Sakarya ekibi ile çıktığı 99 maçta 42 gol atma başarısı gösterdi.

Berk İsmail Ünsal, kariyerinde Galatasaray, Antalyaspor, Giresunspor, Gümüşhane Spor, Bodrum FK, Esenler Erokspor, Serik Spor ve Şanlıurfaspor formalarını da terletti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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