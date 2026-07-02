Amedspor'a yıldız transfer müjdesi: Başkan bizzat duyurdu

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor'da başkan Nahit Eren açıklamalarda bulundu. Eren, transfer gündemine dair konuştu.

"YENİ TRANSFERLERİMİZ KAMPTA OLACAK"

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Nahit Eren, "Hocamız öncelikle geçen sezondan kadromuzda yer alan ve sözleşmesi devam eden futbolcularımızla çalışma yapacak. Yeni transferlerimiz de kampta olacak. Bu süreçte hocamız hangi futbolcularla yola devam edileceğine ilişkin raporunu hazırlayacak" ifadelerini kullandı.

"ÇOK DİKKATLİ DAVRANIYORUZ"

Bir an önce transferleri tamamlamak istediklerini vurgulayan Nahit Eren, "Transferlerin yüzde 100 başarılı olması herkesin beklentisi ama biz bu riski en aza indirecek şekilde hareket ediyoruz. Ligin başlamasına yaklaşık 45 gün var. Takım uyumunun erken oluşmasının önemini biliyoruz. Bir an önce transferleri tamamlamak istiyoruz ancak yanlış ya da eksik transfer yapmamak için çok dikkatli davranıyoruz" dedi.

"OYUN KALİTESİNİ ARTIRACAK YILDIZ TRANSFERLERİMİZ DE OLACAKTIR"

Yıldız isimleri alacaklarını belirten Nahit Eren, "Şu ana kadar sözleşme imzaladığımız futbolcular var. Prensipte anlaştığımız ve Dünya Kupası'nın tamamlanmasını beklediğimiz futbolcularımız da bulunuyor. Temas halinde olduğumuz bazı oyuncular halen ülkeleriyle Dünya Kupası'nda mücadele ediyor. Sürecin tamamlanmasının ardından transferler daha net şekillenecek. Biraz bu konuda taraftarlarımızdan sabırlı olmalarını bekliyoruz. Amedspor'a yakışır, oyun kalitesini artıracak yıldız transferlerimiz de olacaktır" sözlerini sarf etti.