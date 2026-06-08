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Halk TV Spor Amedspor'a sürpriz teknik direktör: İtalyan hoca her an açıklanabilir

Amedspor'a sürpriz teknik direktör: İtalyan hoca her an açıklanabilir

Süper Lig'in yeni takımı Amedspor'da yeni teknik direktör için son viraja girildiği, sürpriz bir isim ile görüşmelere başlandığı iddia edildi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Amedspor'a sürpriz teknik direktör: İtalyan hoca her an açıklanabilir

Süper Lig'in yeni takımı Amedspor'da teknik direktör adayları arasına sürpriz bir isim girdi.
Başkan Nahit Eren'in tekrar başkanlığa seçilmesi ve futbol direktörü olarak Serkan Reçber'i görevlendirmesinden sonra hızlanan teknik direktör girişimlerine önemli mesafe alındı.

Yeniden başkan seçildi Süper Lig'de şampiyonluk sözü verdi.Yeniden başkan seçildi Süper Lig'de şampiyonluk sözü verdi.

Amedspor'da gündeme ilk gelen isim Samsunspor'un eski teknik direktörü Thomas Reis olmuştu. Ancak Reis'le ücret konusunda anlaşma sağlanamadı.

PIRLO İDDASI

Güneydoğu Ekspres'ten Mehmet Türk'ün haberine göre; Belçikalı Maarten Martens ve İtalya efsanesi Andera Pirlo da Amedspor yönetiminin gündeminde olan hocalar.
Haberde Pirlo ile görüşmelerin yapıldığı ve olumlu ilerlediği iddia edildi.
Amedspor'da teknik direktör isminin her an açıklanabileceği, ardından da futbolcu transferine geçileceği belirtildi.
Amedspor'da hedefin 1 Temmuz'da yapılacak kampa transferlerin yetiştirilmesi olduğu da ileri sürüldü.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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