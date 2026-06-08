Amedspor'a sürpriz teknik direktör: İtalyan hoca her an açıklanabilir

Süper Lig'in yeni takımı Amedspor'da teknik direktör adayları arasına sürpriz bir isim girdi.

Başkan Nahit Eren'in tekrar başkanlığa seçilmesi ve futbol direktörü olarak Serkan Reçber'i görevlendirmesinden sonra hızlanan teknik direktör girişimlerine önemli mesafe alındı.

Amedspor'da gündeme ilk gelen isim Samsunspor'un eski teknik direktörü Thomas Reis olmuştu. Ancak Reis'le ücret konusunda anlaşma sağlanamadı.

PIRLO İDDASI

Güneydoğu Ekspres'ten Mehmet Türk'ün haberine göre; Belçikalı Maarten Martens ve İtalya efsanesi Andera Pirlo da Amedspor yönetiminin gündeminde olan hocalar.

Haberde Pirlo ile görüşmelerin yapıldığı ve olumlu ilerlediği iddia edildi.

Amedspor'da teknik direktör isminin her an açıklanabileceği, ardından da futbolcu transferine geçileceği belirtildi.

Amedspor'da hedefin 1 Temmuz'da yapılacak kampa transferlerin yetiştirilmesi olduğu da ileri sürüldü.