Amedspor'a hücum futbolu geliyor

Süper Lig'e merhaba diyen Amedspor'da gözler yeni sezona çevrildi. Diyarbakır temsilcisinin yeni teknik direktörü Besnik Hasi, Amedspor'u tercih etmesindeki en büyük etkenin taraftarlar olduğunu açıkça ifade etti.

Kulübün 2. Lig'den Süper Lig'e uzanan yükseliş hikayesini yakından takip ettiğini belirten deneyimli teknik adam, şampiyonluk sürecindeki birlikteliğin kendisini derinden etkilediğini vurguladı.

HÜCUM FUTBOLU GELİYOR

Hasi Amedspor'da hayata geçirmek istediği oyun anlayışnı şu sözlerle anlattı:

Koşan, mücadele eden, disiplinli ve hücum futbolunu benimseyen bir takım oluşturacağız. Taraftarlarımızın keyifle izleyeceği, rakiplerine baskı kuran ve mücadeleden vazgeçmeyen bir Amedspor izleteceğiz.

HER OYUNCUYA FIRSAT TANIYACAK

Kariyeri boyunca genç oyuncuların önünü açmasıyla tanınan Hasi, Amedspor Akademisi'ni de yakından takip ettiğini söyledi. Belçika'daki görev döneminde yetiştirdiği gençlerin bugün üst düzey liglerde ve milli takımlarda form giydiğini hatırlatan Hasi, hak eden her oyuncunun fırsat bulacağını güvence olarak verdi.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Dünya Kupası'nın yarattığı hareketliliğin transfer sürecini etkilediğini belirten Hasi, doğru kararlar için acele edilmediğini açıkladı. Transfer komitesi, Nedim Şimşek ve yönetim kurulunun ortak çalışmasıyla ilerlediğini, kamuoyuna kısa süre içinde açıklamalar yapılacağını ifade etti.

TARAFTARA SÖZ VERDİ

Hasi, Amedspor taraftarına mesajını güçlü bir bağlılık çağrısıyla noktaladı:

Taraftarlarımız kadar ben de heyecanlıyım. Onlara güveniyorum. Onlar da bana ve takımımıza güvensinler. Hep birlikte çalışarak Amedspor'u Süper Lig'de kalıcı ve başarılı bir takım haline getireceğiz.