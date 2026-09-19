Amedspor'a Beşiktaş maçı öncesi kötü haber Eli kolu bağlandı!

Amedspor, yarın kendi sahasında Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek.

Diyarbakır Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak.

Ancak Amedspor'a Beşiktaş maçı öncesi kötü haber geldi. Yeşil kırmızılı kulübün eli kolu bağlandı.

Amidahaber'den Fırat Karahan'ın haberine göre; Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Amedspor’un Axel Kayombo'nun transferiyle ilgili başvurusuna olumsuz yanıt verdi. Beşiktaş maçı öncesi gelen kararın yeşil kırmızılı kulüpte şok etkisi yarattığı haberde yer aldı.

FIFA OLUMSUZ YANIT VERDİ

Amedspor, transfer döneminin son gününde Avusturya'nın Starm Graz kulübüyle Fransız futbolcu Axel Kayombo’nun transferi için anlaştı.

20 yaşındaki forvet oyuncusu için Amedspor ile Sturm Graz'ın gerekli evrak ve bilgileri belirtilen süre içerisinde FIFA sistemine yüklediği belirtildi.

Ancak transfer işlemleri sırasında sehven yapılan bir hata nedeniyle iki kulübün sisteme girdiği bilgilerin birbiriyle eşleşmediği bildirildi.

Transfer süreci askıya alındı. Bunun üzerine hem Amedspor, hem de Sturm Graz FIFA'ya itiraz etti.

FIFA tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ise Amedspor’a olumsuz yanıt verildi.

Kararın, Beşiktaş maçı öncesinde gelmesi yeşil kırmızılı camiada hayal kırıklığı yarattı.