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Halk TV Spor Amedspor yetersiz bulup geri yolladı: Avrupa deviyle anlaştı

Amedspor yetersiz bulup geri yolladı: Avrupa deviyle anlaştı

Amedspor'un denemeye çıkardıktan sonra yetersiz bulduğu Senegalli forvet Mame Alassane Niang, Porto'yla anlaştı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Amedspor yetersiz bulup geri yolladı: Avrupa deviyle anlaştı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor'un geçtiğimiz sezon denemeye çıkardığı Mame Alassane Niang hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

AMEDSPOR BEĞENMEDİ PORTO KAPTI

Diyarbakır ekibinin yetersiz görerek geri yolladığı Senegalli futbolcu, Porto'ya transfer olmaya hazırlanıyor. Portekiz basınında çıkan habere göre; Porto, 1.7 milyon euro bonservis bedeli, 700 bin euro performans bonusu ve sonraki satıştan yüzde 15 pay karşılığında transferde mutlu sona ulaştı.

Amedspor yetersiz bulup geri yolladı: Avrupa deviyle anlaştı - Resim : 1

İLK OLARAK B TAKIMINDA FORMA GİYECEK

İlk etapta Porto B Takımı'nda forma giyecek olan Mame Alassane Niang uyum sürecinin ardından A takıma yükselecek.

14 MAÇTA 6 GOL KAYDETTİ

Norveç Ligi'nden Hamarkameratene'de forma giyen Mame Alassane Niang forma giydiği 14 maçta 6 gol kaydetti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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