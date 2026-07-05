Amedspor yeni bir takım kuruyor: Başkan Nahit Eren müjdeyi duyurdu

Süper Lig'deki ilk sezonuna hazırlanan Amedspor'da kulüp yönetimi, transfer politikası ve kadro yapılanmasına dair önemli detayları kamuoyuyla paylaştı. Kulüp Başkanı Nahit Eren, İlke TV'de yayınlanan Diyarbakır Zamanı programında Ömer Çelik'in sorularını yanıtlarken, hem gelen hem giden oyuncular konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TEKNİK HEYETİN RAPORU YÖNETİME SUNULDU

Eren, Süper Lig'deki ilk sezon öncesinde teknik direktör Besnik Hasi yönetimindeki teknik heyetin kapsamlı bir değerlendirme raporu hazırladığını açıkladı. Bu rapor kapsamında hem sözleşmesi sona eren hem de kulüple sözleşmesi hâlâ devam eden futbolcuların performansları detaylı şekilde incelendi. Hasi'nin hazırladığı bu değerlendirmenin, yönetimin kadro planlamasında temel referans noktası olarak kullanıldığı belirtildi.

KADIN VOLEYBOL TAKIMI PROJESİ GÜNDEMDE

Kulüp başkanı, futbol dışında da önemli bir yapılanma planından bahsetti. Eren, Amedspor bünyesinde yakın gelecekte profesyonel liglerde mücadele edecek bir Kadın Voleybol Takımı kurulması yönünde çalışmaların başlatılacağını duyurdu. Bu hedef, kulübün sadece futbol branşında değil, farklı spor dallarında da kurumsal büyüme hedefi taşıdığını ortaya koyuyor. Amedspor yönetimi, bu adımla birlikte kulübü çok branşlı bir spor kulübü kimliğine kavuşturmayı planlıyor.

ANA İSKELETTE DEĞİŞİKLİK KAÇINILMAZ

Kulüp başkanı, mevcut kadronun ana iskeletinde önemli değişiklikler yapılacağını doğruladı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda bazı futbolcularla yollarının ayrılacağı netleşti. Sözleşmesi sona eren isimlerden bir kısmının yeniden takıma kazandırılmasının şu an için planlanmadığı ifade edildi.

GENÇ FUTBOLCULARA KAMPTA ŞANS VERİLECEK

Eren'in açıklamalarında dikkat çeken bir diğer detay, sözleşmesi devam eden genç oyunculara verilen önem oldu. Bu isimlerin kamp kadrosuna dahil edildiğini belirten başkan, teknik ekibin söz konusu futbolcuları antrenman performansları ve gelişim potansiyelleri açısından yakından gözlemlemek istediğini vurguladı.

İKİ YABANCI FUTBOLCUYLA PRENSİPTE ANLAŞMA

Transfer cephesinde somut gelişmelerin de yaşandığını belirten Eren, iki yabancı futbolcuyla prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Bu transferlerin resmiyete dökülmesiyle birlikte kadronun yabancı oyuncu kontenjanında önemli bir güçlenme yaşanması bekleniyor.

KALECİ TRANSFERİNDE İKİ İSİMLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Kulübün öncelikli transfer gündemlerinden birinin kaleci mevkisi olduğu ortaya çıktı. Eren, bu pozisyon için biri yerli biri yabancı olmak üzere iki farklı isimle görüşmelerin devam ettiğini belirtti.