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Halk TV Spor Amedspor transferde gaza bastı: Milli futbolcuyu kadrosuna kattı

Amedspor transferde gaza bastı: Milli futbolcuyu kadrosuna kattı

Amedspor, Young Boys'tan Rayan Raveloson'u kadrosuna kattı. Oyuncu, 2+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Amedspor transferde gaza bastı: Milli futbolcuyu kadrosuna kattı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Diyarbakır ekibi, Madagaskarlı futbolcu Rayan Raveloson'u kadrosuna kattı.

2+1 YILLIK SÖZLEŞMEYİ İMZALADI

Amedspor'dan transfere dair yapılan açıklamada "Kulübümüz, 2026–2027 sezonu kadro planlaması kapsamında, Madagaskar Milli Takım Kaptanlığı görevini de yapan; sağ bek, ön libero pozisyonlarında görev alabilen Rayan Raveloson ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Rayan Raveloson’a hoş geldin diyor; Amedspor forması altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" denildi.

3. TRANSFER OLDU

Diyarbakır ekibi daha önce de Ermal Krasniqi ve David Bates'i kadrosuna katmıştı. Amedspor'da transferlerin devam etmesi bekleniyor.

34 MAÇTA 1 GOL KAYDETTİ

Bu sezon Young Boys'ta 34 maça çıkan Rayan Raveloson, 2 bin 199 dakika sahada kaldı. 29 yaşındaki futbolcu, 1 gol kaydetti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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