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Amedspor Trabzonspor'a fark attı!

Süper Lig'in yeni takımı Amedspor'un satışa çıkarılan kombinelerine taraftar akın etti. Amedspor, Trabzonspor'a fark attı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Amedspor Trabzonspor'a fark attı!

Süper Lig'in yeni takımı Amedspor, yeni sezon için kombine satışlarına 1 hafta önce başladı.
Amidahaber'den Serhat Yetüt'ün haberine göre kombine satışı 7 günde yaklaşık 10 bine ulaştı.

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Sosyal medya platformu Instagram’da 1,7 milyon takipçiyle Trabzonspor’u geçen yeşil kırmızılı ekip, kombine satışlarında da fark attı.

YÜZDE 78'İ SATILDI

Yapılan açıklamada dün itibarıyla satılan kombine sayısı 9 bin 644’e yükselirken, toplam satış oranı yüzde 78 olarak duyuruldu.
Satışa sunulan 12 bin 350 kombinenin yalnızca 2 bin 706 adedi kaldı.
Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor’un ise yaklaşık 45 günlük süreçte sattığı kombine sayısı 3 bin 298’de kaldı.
Yeşil kırmızılı ekip, kombine satışlarında başta Trabzonspor olmak üzere pek çok kulübe büyük fark attı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Amedspor Trabzonspor
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