Amedspor Trabzonspor'a fark attı!

Süper Lig'in yeni takımı Amedspor, yeni sezon için kombine satışlarına 1 hafta önce başladı.

Amidahaber'den Serhat Yetüt'ün haberine göre kombine satışı 7 günde yaklaşık 10 bine ulaştı.

Sosyal medya platformu Instagram’da 1,7 milyon takipçiyle Trabzonspor’u geçen yeşil kırmızılı ekip, kombine satışlarında da fark attı.

YÜZDE 78'İ SATILDI

Yapılan açıklamada dün itibarıyla satılan kombine sayısı 9 bin 644’e yükselirken, toplam satış oranı yüzde 78 olarak duyuruldu.

Satışa sunulan 12 bin 350 kombinenin yalnızca 2 bin 706 adedi kaldı.

Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor’un ise yaklaşık 45 günlük süreçte sattığı kombine sayısı 3 bin 298’de kaldı.

Yeşil kırmızılı ekip, kombine satışlarında başta Trabzonspor olmak üzere pek çok kulübe büyük fark attı.