Amedspor teknik direktörünü buldu: Süper Lig'in deneyimlisi gelecek

TFF 1. Lig’de sezonu 2. sırada tamamlayarak Süper Lig’e yükselmeye hak kazanan Amedspor’da çalışmalar sürüyor. Süper Lig’de kalıcı olmayı hedefleyen Diyarbakır ekibi ilk olarak teknik direktörünü belirlemek istiyor.

AMEDSPOR'UN HEDEFİ THOMAS REIS

Deneyimli bir isimle yoluna devam etmek isteyen Amedspor aradığını Almanya’da buldu. Levent Ümit Erol’un haberine göre; Amedspor yönetimi son olarak Samsunspor’u çalıştıran Thomas Reis’i takımın başına getirmek istiyor.

BEŞİKTAŞ'IN DA RADARINDA

Haberde ayrıca Sergen Yalçın’la yollarını ayıran Beşiktaş’ın da Thomas Reis’le ilgilendiği kaydedildi.

KONFERANS LİGİ'NDEKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

1.5 yıl görev yaptığı Samsunspor’un başında 72 maça çıkan Thomas Reis, 1.63’lük puan ortalaması yakaladı. Reis özellikle Konferans Ligi’ne Samsunspor’un Konferans Ligi’ne katılması ve grup aşamasındaki performansıyla dikkat çekti.