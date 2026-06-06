Amedspor teknik direktör kararını açıkladı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor'da yeniden başkanlığa seçilen Nahit Eren, açıklamalarda bulundu.

"ÖNCELİĞİMİZ YABANCI HOCA"

Teknik direktör arayışlarına dair konuşan Nahit Eren önceliğin yabancı bir isimden yana olduğunu belirti. Eren açıklamasında şu sözleri sarf etti:

Bu konuda çok büyük bir beklenti var. Bir an önce hocanın, futbolcuların transferi konusunda kamuoyunda, taraftarlarımızda bir beklenti var. Sağlam adımlarla ilerlemek istiyoruz. Getireceğimiz hocanın kalıcı, hedefleri olan, Amedspor'un yeni yapılanmasına uygun, Amedspor'un biçtiği yeni yol haritasına da ayak uyduracak bir hoca olması gerekir. Önceliğimiz yabancı hoca. Transfer komitemiz bu yönde bir belirleme yaptı. Tabii ki Türkiye'de de çok kıymetli, değerli hocalarımız var. Ama yeni vizyonumuza uygun hoca arayışı içerisindeyiz. Sportif direktörümüz, futbol şubemiz ve transfer birimimizle birlikte birden fazla hoca üzerinde incelemeler, değerlendirmeler, görüşmeler yapılıyor. Bu hazırlığımız kongre öncesinde başlamıştı ama acele etmek istemiyoruz, doğru hocayla doğru bir planlamayla ilerlemek istiyoruz. Bunun çok kısa bir süre içerisinde sonuçlanacağını öngörüyoruz.

"AMEDSPOR'A GELİP ÖZDEŞLEŞECEK FUTBOLCU ARIYORUZ"

Yabancı oyuncuların yanı sıra yerli ve bölgesel oyunculara da önem verdiklerini dile getiren Eren, futbolun aynı zamanda bulundukları coğrafyada, kentte ve ülkede güçlenmesi yönünde bir politikaya sahip olduklarını belirtti.

Yabancı transferlerinin de olacağını bildiren Eren, şöyle devam etti:

Kamuoyunu heyecanlandıran transferlerimiz olacak. Ama temel stratejimiz bölge ve ülke futbolunu güçlendirecek futbolcu arayışı, yerli futbolcu arayışı. Tabii ki deneyimi, tecrübesiyle ya da gelecek vadeden futbolcu kotası anlamında gençlere yöneleceğiz. Temel hedefimiz, stratejimiz Amedspor'da kalıcı futbolcu. Amedspor'a gelip özdeşleşecek futbolcu arıyoruz. Spor kültürüne, spor ahlakına, spor etik değerlerine uygun, aynı zamanda karakterli futbolcu arayışımız var çünkü Amedspor olarak kısa sürede bir başarı elde ettik ama sürdürülebilir bir başarı için bu kriterlere uygun futbolcuları da arayıp bulup getirmemiz gerekiyor.

"ANA OMURGAYI OLUŞTURMA HEDEFİMİZ VAR"

Taraftarlardan transferler konusunda sabırlı olmalarını isteyen Eren, konuşmasını şöyle tamamladı:

Sadece taraftarlarımız değil Amedspor'a gönül veren milyonlar var. Herkes sabırsızlıkla flaş transfer beklentileri içerisinde. Amedspor kendi içerisinde yetişmiş teknik ekiplerle, yani Sertaç Küçükbayrak hocamızın, scout ekibimizin, sportif direktörümüzün ve futbol şubemizin içerisinde yer aldığı kolektif bir futbol aklıyla bir transfer politikası belirliyor, çalışmalarını sürdürüyor. Temmuz ayının başında Amedspor kamp çalışmalarına başlayacak, kampa girecek. Kamp tarihine kadar transfer konusunda ana omurgayı oluşturma yönünde bir hedefimiz var. Devre arası transferini de düşünerek bütün kotamızı doldurmama gibi de bir politikamız var. Amedspor taraftarları şundan emin olsun ki ekonomik gücümüze göre, yani kulübü ekonomik anlamda da yıpratmayacak bir politika izliyoruz. Bu önemli. Geçmişte birçok kulübün neler yaşadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Ekonomik gücümüze göre bir politika öngörüyoruz ve bu anlamda da en uygun futbolcu arayışıyla transfer sezonunu sağlıklı bir şekilde tamamlayacağımızdan emin olsunlar.