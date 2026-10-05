Amedspor Süper Lig’de dört dörtlük

Amedspor, Süper Lig’de sahasında oynadığı ilk dört maçta gösterdiği performansla dikkat çekti. Diyarbakır temsilcisinin iç sahadaki sonuçları kadar tribünlerde oluşan atmosfer de öne çıktı.

Amedspor, sahasındaki ilk maçında Erzurumspor’u 3-0 mağlup etti. Yeşil-kırmızılı ekip, ikinci iç saha karşılaşmasında ise Trabzonspor’u 2-1 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.

BAŞAKŞEHİR VE BEŞİKTAŞ DA KAYBETTİ

Amedspor, üçüncü iç saha maçında Başakşehir’i 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Dördüncü karşılaşmada ise Beşiktaş’ı konuk eden yeşil-kırmızılı ekip, mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Böylece Amedspor, sahasında oynadığı dört karşılaşmada 13 gol atarken kalesinde 3 gol gördü. Diyarbakır temsilcisi, bu maçlardan 12 puan çıkardı.

TRİBÜNLERDE DE DİKKAT ÇEKEN DESTEK

Amedspor’un iç sahadaki performansı tribünlere de yansıdı. İlk dört iç saha maçında doluluk oranı yüzde 97’ye ulaşırken, Erzurumspor, Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş karşılaşmalarında taraftarların ilgisi dikkat çekti.

Amedspor, 6. hafta sonunda topladığı 13 puanla Süper Lig lideri olarak yoluna devam ediyor.