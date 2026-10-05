Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Amedspor Süper Lig’de dört dörtlük

Amedspor Süper Lig’de dört dörtlük

Amedspor, Süper Lig’de sahasında oynadığı ilk dört maçta gösterdiği performansla dikkat çekti. Diyarbakır temsilcisinin iç sahadaki sonuçları kadar tribünlerde oluşan atmosfer de öne çıktı.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Amedspor Süper Lig’de dört dörtlük

Amedspor, Süper Lig’de sahasında oynadığı ilk dört maçta gösterdiği performansla dikkat çekti. Diyarbakır temsilcisinin iç sahadaki sonuçları kadar tribünlerde oluşan atmosfer de öne çıktı.

Amedspor, sahasındaki ilk maçında Erzurumspor’u 3-0 mağlup etti. Yeşil-kırmızılı ekip, ikinci iç saha karşılaşmasında ise Trabzonspor’u 2-1 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.

BAŞAKŞEHİR VE BEŞİKTAŞ DA KAYBETTİ

Amedspor, üçüncü iç saha maçında Başakşehir’i 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Dördüncü karşılaşmada ise Beşiktaş’ı konuk eden yeşil-kırmızılı ekip, mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

TRT'den büyük müjde: Dev derbi naklen şifresiz yayınlanacakTRT'den büyük müjde: Dev derbi naklen şifresiz yayınlanacak

Böylece Amedspor, sahasında oynadığı dört karşılaşmada 13 gol atarken kalesinde 3 gol gördü. Diyarbakır temsilcisi, bu maçlardan 12 puan çıkardı.

TRİBÜNLERDE DE DİKKAT ÇEKEN DESTEK

Amedspor’un iç sahadaki performansı tribünlere de yansıdı. İlk dört iç saha maçında doluluk oranı yüzde 97’ye ulaşırken, Erzurumspor, Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş karşılaşmalarında taraftarların ilgisi dikkat çekti.

Amedspor, 6. hafta sonunda topladığı 13 puanla Süper Lig lideri olarak yoluna devam ediyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Amedspor Süper Lig
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro