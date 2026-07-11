Amedspor sezona kötü başladı
Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Amedspor, sezonun ilk hazırlık maçında Gürcistan ekibi Dinamo Batumi'ye 2-0 kaybetti.
Süper Lig'e yükselen Amedspor, yeni sezon öncesi hazıklarını Erzurum'da sürdürüyor.
Diyarbakır ekibi, hazırlık maçı kapsamında Gürcistan ekibi SK Dinamo Batumi ile karşı karşıya geldi.
YENİ SEZONA KÖTÜ BAŞLADI
Amedspor, Dinamo Batumi'ye 2-0'lık skorla mağlup oldu ve sezonun ilk hazırlık maçını yenilgiyle tamamladı.
Teknik direktör Besnik Hasi sahaya, M. Burak Bozan, Florent Hasani, Daniel Moreno, Berk Kızıldemir, Dia Saba, Cem Üstündağ, Rayan Raveloson, Kahraman Demirtaş, Mehmet Yeşil, Amadou Cissé ve Ermal Krasniqi ilk 11'i ile çıktı.
BESNIK HASI DENEMELER YAPTI
Teknik direktör Besnik Hasi, mücadele boyunca gerçekleştirdiği sık rotasyonlarla futbolcularının son durumunu yakından değerlendirme imkanı elde etti.
Altyapıdan A takıma dahil edilen genç isimler de karşılaşmada süre alarak kendilerini gösterme fırsatı buldu.
Amedspor, Süper Lig'de ilk maçını sahasında Erzurumspor FK ile yapacak.
Mücadele, 16 Ağustos Pazar günü Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.