Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Amedspor sezona kötü başladı

Amedspor sezona kötü başladı

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Amedspor, sezonun ilk hazırlık maçında Gürcistan ekibi Dinamo Batumi'ye 2-0 kaybetti.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Amedspor sezona kötü başladı

Süper Lig'e yükselen Amedspor, yeni sezon öncesi hazıklarını Erzurum'da sürdürüyor.
Diyarbakır ekibi, hazırlık maçı kapsamında Gürcistan ekibi SK Dinamo Batumi ile karşı karşıya geldi.

YENİ SEZONA KÖTÜ BAŞLADI

Amedspor, Dinamo Batumi'ye 2-0'lık skorla mağlup oldu ve sezonun ilk hazırlık maçını yenilgiyle tamamladı.

Teknik direktör Besnik Hasi sahaya, M. Burak Bozan, Florent Hasani, Daniel Moreno, Berk Kızıldemir, Dia Saba, Cem Üstündağ, Rayan Raveloson, Kahraman Demirtaş, Mehmet Yeşil, Amadou Cissé ve Ermal Krasniqi ilk 11'i ile çıktı.

Fenerbahçe'den ayrıldı: Yeni takımı belli olduFenerbahçe'den ayrıldı: Yeni takımı belli oldu

BESNIK HASI DENEMELER YAPTI

Teknik direktör Besnik Hasi, mücadele boyunca gerçekleştirdiği sık rotasyonlarla futbolcularının son durumunu yakından değerlendirme imkanı elde etti.
Altyapıdan A takıma dahil edilen genç isimler de karşılaşmada süre alarak kendilerini gösterme fırsatı buldu.

Amedspor, Süper Lig'de ilk maçını sahasında Erzurumspor FK ile yapacak.
Mücadele, 16 Ağustos Pazar günü Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Amedspor Erzurum Süper Lig
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro