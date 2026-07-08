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Amedspor resti çekti

Amedspor'un yeni sezon hazırlık kampına katılmayan Diagne'ye resti çektiği belirtildi.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Amedspor resti çekti

Amedspor'da Diagne krizinde yeni perde açıldı. Yönetim golcü oyuncuya resti çekti.

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Süper Lig'in yeni takımı, 1 Temmuz'da Erzurum'da kampa girdi. Ancak Senegalli oyuncu sözleşmesinin sürmesine rağmen kampa katılmadı. Diagne'nin olan sözleşmesini zam alarak yenilemek istediği, yönetiminse bunu kabul etmediği belirtildi.

"KENDİSİNE KULÜP BULSUN"

Amedspor yönetiminin bunun üzerine Diagne defterini kapatmaya karar verdiği öğrenildi.
Amidahaber'deki habere göre; Amedspor yönetiminin kampa gitmeyen Mbaye Diagne’den kendisine takım bulmasını iste öğrenildi.
35 yaşındaki Senegalli oyuncu, geçen sezon çıktığı 36 maçta tam 30 gol atarak, TFF 1. Lig'oe sezonu “gol kralı” olarak kapattı ve Amedspor'un Süper Lig'e çıkmasında büyük rol oynadı.
Yönetimin davetine rağmen kampa katılmayan Diagne, zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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