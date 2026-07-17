Amedspor para almadan yolladı: Sebebi belli oldu

Amedspor, futbolculardan Zdravko Dimitrov'un, yönetim kurulu kararı doğrultusunda bölge kulüplerine destek amacıyla bonservissiz olarak Mardin 1969 Spor'a transfer olduğunu duyurdu.

Açıklamada, "Kulübümüz futbolcularından Zdravko Dimitrov, Yönetim Kurulumuzun kararı doğrultusunda bölge kulüplerine destek amacıyla gerekli kolaylıklar sağlanarak bonservissiz olarak Mardinspor'a transfer olmuştur. Formamızı giydiği süre boyunca ortaya koyduğu emek ve kulübümüze sunduğu katkılar için Zdravko Dimitrov'a teşekkür ediyor; kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz" denildi.

1. LİG'DE MÜCADELE EDECEKLER

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor play-off finalini kazanarak TFF 1. Lig'e yükseldi.

4 GOL VE 8 ASİST KAYDETTİ

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Bodrum FK ikinci yarısını ise Amedspor'da geçiren Bulgar sol kanat forma giydiği 42 maçta 4 gol ve 8 asist kaydetti.