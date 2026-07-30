Amedspor maçlarının Kürtçe yayınlanmasını istedi: CİMER'den yanıt geldi

Süper Lig'in yeni takımı Amedspor'un yeni sezonda maç yayınlarında Kürtçe seçeneğinin de eklenmesi isteğine CİMER'den yanıt geldi.

Amidahaber'den Fırat Karahan'ın haberine göre; Amedspor taraftarı Caner Arslan, Amedspor'un maçlarının Beinsports'ta Türkçe'nin yanı sıra Kürtçe de yayınlanması için CİMER üzerinden başvuruda bulundu.

Aslan, spor yayıncılığında çok dilli yayın uygulamalarının yaygınlaştığını belirterek, Amedspor maçlarına Kürtçe seçeneğinin de eklenmesini istedi.

CİMER'DEN CEVAP GELDİ

CİMER’den verilen yanıtta, başvurunun değerlendirilmek üzere ilgili kurum ve kuruluşlara iletildiği belirtildi.

Caner Arslan, CİMER'in yanıtını şu sözlerle anlattı:

“Büyük Amedspor Camiası ve Kamuoyuna;

Amedspor’umuzun maçlarında Kürtçe ses/anlatım seçeneği (Dual Audio) sunulması talebiyle CİMER üzerinden başlattığımız sürece ilişkin ilk yanıt geldi.

BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu), konunun tüketicilerin yayıncı kuruluştan aldığı hizmet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini bildirerek bizi e-Devlet üzerindeki BTK Tüketici Şikâyet Sistemi’ne yönlendirdi.

Yanıt doğrultusunda adımı atarak e-Devlet üzerinden Digitürk (beIN Media Group) ve ilgili kurumlara resmi başvurumuzu ilettik.

Yayıncılıkta kapsayıcılığı sağlamak ve taraftarlarımızın kendi ana dilinde maç izleyebilmesini talep etmek en doğal hakkımızdır. Sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.”