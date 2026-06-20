Amedspor istemişti: Erzurumspor transfer ediyor

Süper Lig'in 2 yeni takımı Amedspor ve Erzurumspor'da transfer çalışmaları sürerken, dikkat çeken bir iddia geldi. Amedspor'un istediği Nijeryalı futbolcuyu Erzurumspor'un transfer edeceği belirtildi.

Mücadele Gazetesi'nden Onurcan Güler'in haberine göre; 30 yaşındaki Nijeryalı golcü Peter Olayinka'yı geçtiğimiz sezonun devre arasında Amedspor almak için girişimde bulunmuştu. Ancak futbolcu Apoel'e transfer olmuştu.

Şimdi boşta olan oyuncunun Erzurumspor forması giymeye çok yakın olduğu ileri sürüldü.

SOL KANAT AMA SANTRFOR DA OYNUYOR

Sol kanatta görev yapan Nijeryalı futbolcunun santrfor ve 10 numara pozisyonlarında da oynadığı bildirildi.

Olayinka, Apoel'den önce Slavia Prag, Kızılyıldız ve KF Skenderbeu takımlarında forma giydi.

Çekya temsilcisi Slavia Prag'ta 183 maçta 50 gol atıp 26 asist yapan ve yıldızı parlayan Olayinka, Şampiyonlar Ligi’nde 14 maçta 1 gol ve 1 asist, UEFA Avrupa Ligi’nde 31 maçta 3 gol ve 3 asist, Konferans Ligi’nde ise 16 maçta 6 gol ve 2 asiste imza attı.