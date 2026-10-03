Amedspor deplasmanda farklı mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Amedspor, milli takım arasını Alanyaspor karşısında oynadığı hazırlık maçıyla değerlendirdi. Alanya Oba Stadı'nda oynanan karşılaşmada yeşil-kırmızılı ekip, rakibine 4-0 mağlup oldu.

Amedspor devre arasına 2-0 geride girdi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Alanyaspor, 6. dakikada İbrahim Kaya'nın golüyle öne geçti. Aynı oyuncu 32. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak farkı ikiye çıkardı.

Amedspor, ilk 45 dakikayı 2-0 geride tamamladı.

İKİNCİ YARIDA DA SKOR DEĞİŞMEDİ

İkinci yarıda farkı azaltmak isteyen Amedspor, aradığı golü bulamadı. Alanyaspor'da İbrahim Kaya 71. dakikada kendisinin üçüncü, takımının üçüncü golünü kaydetti.

Bu golden yalnızca iki dakika sonra Ruan Duarte sahneye çıktı. 73. dakikada gelen golle skor 4-0'a geldi ve karşılaşma bu sonuçla tamamlandı. İbrahim Kaya attığı üç golle mücadeleye damga vurdu.

AMEDSPOR 7 OYUNCUSUNDAN YARARLANAMADI

Yeşil-kırmızılı ekibin karşılaşmaya eksik bir kadroyla çıkması da dikkat çekti. Amedspor'da milli takım kamplarında bulunan 6 futbolcu mücadelede forma giyemezken, sakatlığı bulunan Yira Sor da kadroda yer almadı.

Böylece Amedspor, Alanyaspor karşısındaki hazırlık maçında toplam 7 futbolcusundan yararlanamadı.

HAZIRLIK PROGRAMI DEĞİŞMİŞTİ

Amedspor'un milli ara döneminde daha önce Mardinspor ile hazırlık maçı yapması planlanıyordu. Ancak bu karşılaşmanın iptal edilmesinin ardından program değişti ve yeşil-kırmızılı ekip Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Amedspor, milli ara sonrasında Süper Lig'deki mücadelesine devam edecek.