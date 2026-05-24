Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. haftasında Ünye Kadın SK, kendi sahasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 5-4 mağlup etti.

Ünye Kadın SK, Ünye Çınarsuyu Tesisleri Sentetik Saha’da Amed Sportif Faaliyetler'i konuk etti.

9 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN ÜNYE KADIN SK

Maç, ev sahibi takımın 5-4'lük üstünlüğüyle sona erdi.

Ev sahibi ekibin gollerini 16. dakikada Buket Karadağ, 39. dakikada Ezmiralda Franja, 51. dakikada Skhurte Maliqi, 57 ve 74. dakikada ise Mesuare Begallo attı.

Amed Sportif Faaliyetler'in golleri ise 20, 61 ve 26. dakikada Ngo Mbeleck Genevieve Edith, 44. dakikada ise Melissa Sandrine Behinan'dan geldi.

LİGİ 7. BİTİRDİ

Bu sonuçla Amedspor, Kadınlar Süper Ligi'ni 54 puanla 7. sırada tamamladı.

Ünye Kadın SK ise 43 puanla 9. sırada yer aldı.