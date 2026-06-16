Amedspor Beşiktaş'ın yıldızıyla anlaştı: Bonservis ödemeden getirme peşindeler

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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Diyarbakır ekibi, teknik direktörlüğe Besnik Hasi'yi getirdikten sonra tüm odağını transferlere çevirdi.

MILOT RASHICA'YI TRANSFER ETMEK İSTİYORLAR

Ligde iddialı olacak bir kadro kurmayı planlayan Amedspor yönetimi, Beşiktaş'ın yıldız ismine yöneldi. Fanatik'te yer alan habere göre; Amedspor, Milot Rashica'yı transfer etmek istiyor.

YÖNETİM BONERVİS KONUSUNUN ÇÖZÜLMESİNİ BEKLİYOR

Oyuncuyla prensip anlaşmasına varılırken bonservis konusu belirsizliğini koruyor. Yönetim, Kosovalı futbolcudan bonservisini çözerek gelmesini istiyor.

33 MAÇTA 2 GOL VE 6 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 33 maça çıkan Milot Rashica, bin 524 dakika sahada kaldı. Yıldız futbolcu, 2 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.