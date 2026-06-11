Amedspor bayrağı İstanbul'da boğaz köprüsüne asılacak

Amedspor, TFF 1. Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayıp, Süper Lig'e çıktı. Bunun üzerine Amedspor bayrağının İstanbul Boğazı'ndaki köprülerin birine asılması için başvuru yapıldı. Başvuruya onayın çıktığı belirtildi.

Güneydoğu Ekspres'ten Mehmet Rumet Soylu'nun haberine göre; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Amedspor'un FSM'ye bayrak asma talebine cevap verdi.

2 GÜN ASILI KALACAK

Verilen cevapta şöyle:

"Amedspor kulübünün Süper Lig'e yükselmesini kutlamak amacıyla kulüp bayrağının 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne asılması taleb edilen yazınız incelenmiştir. Buna göre; Fatih Sultan Mehmet Köprüsün Bölge Müdürlüğümüzün belirleyeceği tarihde 2 gün kulüp bayrağının asılması, bayrak ölçüleri, bağlantı şekilleri, bağlama ve sökülme zamalarının belirlenmesi konusunda koordine halinde çalışılması ve her türlü trafik güvenliği önlemlerinin alınması kaydıyla uygun bulunmuştur. Bilgilerini ve gereğini rica ederim."