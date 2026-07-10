Amedspor Başkanı Eren'den Vanspor'a cevap: Kabul etmek mümkün değildir

Amedspor Başkanı Nahit Eren, Vanspor FK'nın Diyarbakır Stadyumu ile ilgili yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

Stadyumun tasarrufunun Amedspor'a değil, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne ait olduğunu belirten Nahit Eren, Vanspor FK'nın talebini ilettiklerini ancak başvurunun yetkili makam tarafından uygun görülmediğini aktardı.

''AÇIKLAMAYI ÜZÜNTÜYLE KARŞILADIM''

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Nahit Eren'in açıklaması şu şekilde:

''Vanspor Kulübü tarafından yapılan ve şahsımın da adının açıkça zikredildiği açıklamayı üzüntüyle karşıladım. Vanspor Kulübü Başkanımız tarafından iki gün önce arandığımda, Diyarbakır Stadyumu’nun Amedspor’un mülkiyetinde ve tasarrufunda olmadığını, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne ait olduğunu açıkça ifade ettim. Buna rağmen, iyi niyetle ilgili kurum nezdinde gerekli görüşmeleri gerçekleştirdim ve Vanspor’un talebini ilettim.

Ancak söz konusu talep, yetkili kurum tarafından uygun görülmediği bilgisini sebepleriyle birlikte kendilerine dün ilettim. Karar alma yetkisi ve tasarrufu bulunmayan bir konuda Amedspor’un ve şahsımın “kardeşlik” ve “dayanışma” üzerinden suçlayıcı bir dille hedef gösterilmesini kabul etmek mümkün değildir. Amedspor olarak dayanışmayı sözde değil, her zaman sorumluluk ve imkânlarımız ölçüsünde fiilen savunduk. Ancak yetkimiz dışında alınan bir kararın sorumluluğunun kulübümüze ve şahsıma yüklenmesi hakkaniyetli olmadığı gibi, kulüpler arasındaki ilişkilere de katkı sunmayacaktır.''

NE OLMUŞTU?

Yeni sezon öncesi stadının yıkılmasından dolayı iç saha maçlarını komşu şehirlerde oynamak isteyen Vanspor FK, Amedspor ve Batman Petrolspor'a yaptığı tekliflerden olumsuz yanıt aldı.

"Zor Günde Kapılar Kapandı; Kardeşlik Sözde Kaldı, Bir Çim Tanesi Kardeşlikten Değerliymiş" başlığı ile paylaşım yapan Van ekibi, "Bu sezon stadyumumuzun yıkılması nedeniyle iç saha maçlarımızı komşu şehirlerde oynayabilmek adına iyi niyetle girişimlerde bulunduk.

Bu kapsamda Vanspor Futbol Kulübü olarak Amedspor Başkanı Nahit Eren ve Batman Petrolspor Başkanı Mehmet Hakan Toy ile görüşmeler gerçekleştirildi. Ancak yapılan görüşmeler sonucunda, stadyumlarının zarar görebileceğini, zeminlerinin bozulacağı gerekçesiyle kulübümüze ev sahipliği yapmayacaklarını tarafımıza bildirdiler.

Yıllardır aynı coğrafyanın takımları olarak "kardeşlik", "dayanışma" ve "fikir birliği" söylemleriyle anıldık. Ancak bugün yaşanan süreç, bu söylemlerin zor günlerde ne ölçüde karşılık bulduğunu açıkça ortaya koymuştur.

Vanspor Futbol Kulübü olarak inanıyoruz ki; gerçek dayanışma, yalnızca iyi günlerde verilen mesajlarla değil, ihtiyaç duyulan zamanlarda sergilenen tutumlarla anlam kazanır. Futbolun temelinde rekabet kadar dayanışma ve fair play ruhunun da bulunduğunu hatırlatmak isteriz.

Tarafımıza bildirilen bu geri dönüşleri kamuoyunun ve spor kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.