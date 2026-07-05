Amedspor 20 yaşındaki Gineli'yi Süper Lig'e çağırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amedspor, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-kırmızılı kulübün son hedefinin, 2006 doğumlu Gineli stoper Amadou Cissé olduğu öğrenildi.

GÖRÜŞMELERDE BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞMA SAĞLANDI

Tigris habere göre Amedspor yönetimi ile Cissé arasındaki görüşmelerde büyük ölçüde mutabakat sağlandı. Kulüp yönetiminin, genç savunmacıyı Erzurum'da sürmekte olan sezon öncesi kampına davet etmeye hazırlandığı bildirildi. Teknik heyetin oyuncuyu kamp sürecinde yakından gözlemlemesinin ardından transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor.

10+4 KURALINDAKİ GENÇ YABANCI KONTENJANINA UYGUNLUK

20 yaşındaki Cissé'nin, Türkiye Futbol Federasyonu'nun uyguladığı 10+4 yabancı oyuncu kuralı kapsamındaki genç yabancı oyuncu kontenjanına uygun olması, transferin öne çıkan detaylarından biri olarak kaydedildi.

RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ YAPILMADI

Kulüp cephesinden transferle ilgili şu ana kadar resmi bir duyuru gelmedi. Görüşmelerin olumlu seyrettiği ve son detayların tamamlanmasının ardından kamuoyuna resmi açıklama yapılmasının beklendiği belirtildi.

ERZURUM KAMPINA KATILIM BEKLENİYOR

Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması durumunda Amadou Cissé'nin, Amedspor'un Erzurum'daki kampına katılarak yeni takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmanlara başlaması bekleniyor.





