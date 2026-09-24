Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Amatörden 1.Lig'e yükseldi: En dipten başlayan başarı hikayesi

Amatörden 1.Lig'e yükseldi: En dipten başlayan başarı hikayesi

TFF 1. Lig’de hareketli günler geçiren Boluspor, teknik direktörlük koltuğu için Türk futbolunda eşine az rastlanır bir başarı hikayesine imza atan Fatih Atik ile prensip anlaşmasına vardı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Amatörden 1.Lig'e yükseldi: En dipten başlayan başarı hikayesi

Son olarak Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor’u çalıştıran tecrübeli futbol adamı, kariyerinde dev bir sıçrama gerçekleştirerek Boluspor’un yeni hocası olmaya hazırlanıyor.

Amatörden 1.Lig'e yükseldi: En dipten başlayan başarı hikayesi - Resim : 1
Futbolculuk kariyerinin son dönemlerini Kayseri amatör takımlarında geçiren ve teknik adamlık basamaklarını yerelden tırmanan Atik'in, Boluspor yönetimiyle yaptığı görüşmelerde her konuda el sıkıştığı öğrenildi.

TEKNİK KADRO YILDIZ DOLU

Yeni bir yapılanmaya giden Fatih Atik’in yardımcılıklarını yapacak isimler de futbolseverlerin yakından tanıdığı figürler olacak. Genç teknik adamın ekibinde, Süper Lig’de uzun yıllar gol krallığı yarışı vermiş Mustapha Yatabare ile deneyimli oyuncu Sinan Özkan’ın yer alacağı belirtildi.

Sadettin Saran pes etmedi: ABD'li ortak buldu 400 milyon doları masaya koyduSadettin Saran pes etmedi: ABD'li ortak buldu 400 milyon doları masaya koydu

Güçlü bir teknik kadro kuran Boluspor’un, bu formülle ligde yeniden çıkışa geçmesi hedefleniyor.

FRANSA VE TRABZONSPOR GEÇMİŞİYLE BİLİNİYOR

Her ne kadar teknik adamlık kariyerine amatör kümede başlasa da Fatih Atik, oldukça kariyerli bir profesyonel futbol geçmişine sahip.

Türkiye’de Trabzonspor, Giresunspor ve Karabükspor formalarıyla üst düzey mücadele veren Atik, Fransa’da ise Guingamp, Montpellier ve Tours gibi köklü kulüplerde uzun yıllar top koşturdu.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
TFF 1. Lig Boluspor
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro