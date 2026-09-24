Amatörden 1.Lig'e yükseldi: En dipten başlayan başarı hikayesi

Son olarak Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor’u çalıştıran tecrübeli futbol adamı, kariyerinde dev bir sıçrama gerçekleştirerek Boluspor’un yeni hocası olmaya hazırlanıyor.



Futbolculuk kariyerinin son dönemlerini Kayseri amatör takımlarında geçiren ve teknik adamlık basamaklarını yerelden tırmanan Atik'in, Boluspor yönetimiyle yaptığı görüşmelerde her konuda el sıkıştığı öğrenildi.

TEKNİK KADRO YILDIZ DOLU

Yeni bir yapılanmaya giden Fatih Atik’in yardımcılıklarını yapacak isimler de futbolseverlerin yakından tanıdığı figürler olacak. Genç teknik adamın ekibinde, Süper Lig’de uzun yıllar gol krallığı yarışı vermiş Mustapha Yatabare ile deneyimli oyuncu Sinan Özkan’ın yer alacağı belirtildi.

Güçlü bir teknik kadro kuran Boluspor’un, bu formülle ligde yeniden çıkışa geçmesi hedefleniyor.

FRANSA VE TRABZONSPOR GEÇMİŞİYLE BİLİNİYOR

Her ne kadar teknik adamlık kariyerine amatör kümede başlasa da Fatih Atik, oldukça kariyerli bir profesyonel futbol geçmişine sahip.

Türkiye’de Trabzonspor, Giresunspor ve Karabükspor formalarıyla üst düzey mücadele veren Atik, Fransa’da ise Guingamp, Montpellier ve Tours gibi köklü kulüplerde uzun yıllar top koşturdu.