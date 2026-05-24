Halk TV Spor Ama olmaz ki böyle de yapılmaz ki: Milli takım kumda 26 gol yemez ki!

Futbolu kumda oynadık darma duman olduk. Plaj Futbolu Milli Takımımız, İspanya'daki Avrupa A Ligi maçlarında 3 maçta 26 gol yedi.

Plaj Futbolu Milli Takımımız, İspanya'nın Cadiz şehrinde düzenlenen Avrupa A Ligi'nde ilk 3 maçında gol yağmuruna tutuldu.

Milliler, ilk maçta Belarus'la karşılaştı. Maçı Belarus 10-2 kazandı. Real Plaza De Toros'da oynanan mücadelede Milli Takımımız'ın gollerini Serkan Banazlı ve Hazar Sevinç kaydetti.

Ekibimiz ikinci maçında Portekiz karşısına çıktı. Maç Real Plaza De Toros'da oynandı.

Takımımız bu kez de 8 gol yedi. Dünya sıralamasında ikinci sırada yer alan Portekiz sahadan 8-2 galibiyetle ayrıldı. Millilerimizin gollerini Uğur Yetkin ve Hazar Sevinç kaydetti.

Plaj Futbolu Milli Takımımız, İspanya'nın Cadiz şehrinde oynanan Avrupa A Ligi'nin son maçında Çekya ile karşılaştı.

Normal süresi 2-2 biten karşılaşmadan penaltı atışları sonucu Çekya 5-3 galibiyetle ayrıldı. Real Plaza De Toros'da oynanan mücadelede gollerimizi Cengizhan Küser kaydetti.

Ve dün... Plaj Futbolu Milli Takımımız, İspanya'nın Cadiz şehrinde oynanan Avrupa A Ligi'nin 5.lik - 8.lik maçında bugün Polonya ile karşılaştı.

Mücadeleden Polonya 6-0 galip ayrıldı. Ay yıldızlılar, bugün de Çekya ile karşı karşıya gelecek.

