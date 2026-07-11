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Halk TV Spor Ama olmaz ki böyle de yapılmaz ki! 3'te 0 çektik elendik:

Ama olmaz ki böyle de yapılmaz ki! 3'te 0 çektik elendik:

Hollanda'da düzenlenen şampiyonada gruptaki 3 maçı da kaybederek ne yazık ki elendik.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Ama olmaz ki böyle de yapılmaz ki! 3'te 0 çektik elendik: - Fotoğraf: 1
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Hollanda'da düzenlenen Plaj Voleybolu U18 Dünya Şampiyonası'nda iyi başladık, sonunu getiremedik. Ahmet Tuncay yönetimindeki Alisa Solak-İrem yener ikilisi eleme turunda Özbekistan'ı 2-0 yenerek ana tabloya yükseldi.

Ama olmaz ki böyle de yapılmaz ki! 3'te 0 çektik elendik: - Fotoğraf: 2
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Ancak sonra başaramadık. Ana tablo ilk maçında Almanya'ya 2-0 (7-21, 9-21) mağlup olduk.

Ama olmaz ki böyle de yapılmaz ki! 3'te 0 çektik elendik: - Fotoğraf: 3
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Millilerimiz, D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay'a da 2-0 (21-17, 21-12) yenildi.

Ama olmaz ki böyle de yapılmaz ki! 3'te 0 çektik elendik: - Fotoğraf: 4
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Gruptaki 3. maçımızda rakibimiz El Salvador oldu.

Ama olmaz ki böyle de yapılmaz ki! 3'te 0 çektik elendik: - Fotoğraf: 5
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Ama El Salvador'a karşı da başarılı olamadık.

Ama olmaz ki böyle de yapılmaz ki! 3'te 0 çektik elendik: - Fotoğraf: 6
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Antrenör Ahmet Tunçay yönetimindeki U18 Kadın Plaj Voleybolu Milli Takımımız Alisa Solak / İrem Yener ikilisi, gruptaki üçüncü maçında El Salvador'dan Rendon / Medina ikilisine karşı da 2-0 (21-17, 21-17) mağlup oldu.

Ama olmaz ki böyle de yapılmaz ki! 3'te 0 çektik elendik: - Fotoğraf: 7
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Millilerimiz, 3 puanla grupta dördüncü sırada yer alarak Dünya Şampiyonası'na veda etti.

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