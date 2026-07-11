Ama olmaz ki böyle de yapılmaz ki! 3'te 0 çektik elendik:
Hollanda'da düzenlenen şampiyonada gruptaki 3 maçı da kaybederek ne yazık ki elendik.
Hollanda'da düzenlenen Plaj Voleybolu U18 Dünya Şampiyonası'nda iyi başladık, sonunu getiremedik. Ahmet Tuncay yönetimindeki Alisa Solak-İrem yener ikilisi eleme turunda Özbekistan'ı 2-0 yenerek ana tabloya yükseldi.
Ancak sonra başaramadık. Ana tablo ilk maçında Almanya'ya 2-0 (7-21, 9-21) mağlup olduk.
Millilerimiz, D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay'a da 2-0 (21-17, 21-12) yenildi.
Gruptaki 3. maçımızda rakibimiz El Salvador oldu.
Ama El Salvador'a karşı da başarılı olamadık.
Antrenör Ahmet Tunçay yönetimindeki U18 Kadın Plaj Voleybolu Milli Takımımız Alisa Solak / İrem Yener ikilisi, gruptaki üçüncü maçında El Salvador'dan Rendon / Medina ikilisine karşı da 2-0 (21-17, 21-17) mağlup oldu.
Millilerimiz, 3 puanla grupta dördüncü sırada yer alarak Dünya Şampiyonası'na veda etti.