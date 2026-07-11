Halk TV Spor Ama olmaz ki böyle de yapılmaz ki! 3'te 0 çektik elendik:

Ama olmaz ki böyle de yapılmaz ki! 3'te 0 çektik elendik: Hollanda'da düzenlenen şampiyonada gruptaki 3 maçı da kaybederek ne yazık ki elendik.

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