Altay'da el değiştirme süreci hız kazanıyor. Hafta başında İzmir'de bir araya gelen Başkan Sinan Kanlı ile Beşiktaş'ın eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi'nin şimdi de önemli bir isimle buluşacağı öğrenildi. İkili, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'i makamında ziyaret edecek.

MAHMUT ÖZGENER KİMDİR?

Mahmut Özgener, Altay camiası için sıradan bir isim değil. İzmir temsilcisinin unutulmaz başkanlarından Esin Özgener'in oğlu olan Mahmut Özgener, geçmişte hem Beşiktaş'ta hem de Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkanlık görevlerini üstlendi. Kulübün köklü yapısıyla derin bağları bulunan Özgener'in bu görüşmede ağırlayıcı konumda olması, toplantıya ayrı bir anlam katıyor.

YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Altay camiasının önde gelen isimlerinden biri olan Mahmut Özgener ile yapılacak görüşmenin ardından kulübün geleceğine ilişkin yol haritasının netlik kazanması bekleniyor. Çebi'nin satın alma girişiminin bu üçlü buluşmayla yeni bir ivme kazanıp kazanmayacağı merakla bekleniyor.