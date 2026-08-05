Altay Bayındır kararını verdi: Ayrılıyor

Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır, Celta Vigo'ya transfer oluyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Celta Vigo, milli kalecinin transferi için Manchester United ile anlaşma sağladı.

KİRALIK FORMÜLÜ VE SATIN ALMA OPSİYONU

Celta Vigo, 28 yaşındaki kaleciyi satın alma opsiyonuyla kiralayacak ve satın alma opsiyonu 4 milyon euro olacak. Altay Bayındır için yapılan anlaşmaya göre, milli oyuncunun çıkacağı maç sayısına göre bu rakamın artabileceği belirtildi.

TEKNİK DİREKTÖRÜN ISRARI

İspanyol basınından gelen bilgilere göre transferin arka planında Celta Vigo Teknik Direktörü Claudio Giráldez'in özel talebi bulunuyor. Giráldez'in, kadrosundaki Rumen file bekçisi Andrei Radu ile rekabet edecek bir isim istediği ve bu isteğin Bayındır'la karşılandığı ifade ediliyor. Kalecinin, kulübün İtalya'da oynayacağı hazırlık maçlarında forma giymesi için transferin hızlandırıldığı, Napoli ve Sassuolo ile oynanacak karşılaşmalar öncesinde sağlık kontrollerinin tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

MANCHESTER UNITED'DAKİ SÜRECİN SONU

Milli kalecinin Old Trafford'daki geleceği, kulübün yeni sezon kadro planlamasıyla birlikte netlik kazanmıştı. Manchester United'ın bu yaz kalesi için Karl Darlow'u serbest transfer statüsünde kadrosuna katması ve Senne Lammens'i ilk kaleci olarak konumlandırması, Bayındır'ın forma şansını daha da azaltmıştı. Kalecinin sözleşmesinin Haziran 2027'de sona ereceği, ancak kulübün sözleşmedeki bir yıllık uzatma opsiyonunu devreye sokabileceği belirtildi.

BEŞİKTAŞ DA İSTEDİ

Bayındır'ın adı daha önce de birkaç kez transfer gündemine gelmişti. Yılın başında Beşiktaş'a dönüş ihtimaliyle anılan kaleci için o dönemde uygun bir alternatif bulunamadığı gerekçesiyle Manchester United'ın teklife sıcak bakmadığı, bu yaz da benzer bir girişimin gerçekleşmediği aktarılmıştı.

17 MAÇTA KALEYE GEÇTİ

Altay Bayındır, 2023'ten bu yana forma giydiği Manchester United'da 17 maçta kaleyi korudu. Milli file bekçisi, bu maçlarda kalesinde 31 gol gördü ve 3 maçta kalesini gole kapattı. Kaleci, Eylül 2023'te Fenerbahçe'den 5 milyon euro karşılığında Old Trafford'a transfer olmuştu.