Alman milli Mesut Özil sonunda Türkiye'de muradına erdi: Ama tepki büyük oldu

Futbol oynarken Türk Milli Takımı'nı seçmeyen ve kendisini Alman olarak gördüğünü belirterek Alman Milli Takımı forması giyen Mesut Özil, futbolu bıraktıktan sonra ise soluğu Türkiye'de almıştı.

Bu kez de ne kadar Türk olduğunu kanıtlama yarışına giren Mesut Özil, sonunda Türkiye'deki muradına erdi.

Mesut Özil, Çaykur Rizespor'la anlaştı. Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Ali Zeki Saruhan, "Rizespor Akademi" için eski futbolcu Mesut Özil ile bir araya geldiklerini duyurdu.



Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada, Çaykur Rizespor altyapısının dünya futbolundaki yeni gelişmelere uyumlu hale getirilmesine yönelik hedefler kapsamında çalışmaların sürdürüldüğü, eski futbolcu Mesut Özil'in Almanya ve Türkiye'deki teknik ekipleriyle kapsamlı bir işbirliği kararı alındığı belirtildi.

Anlaşma kapsamında Rizespor altyapısında uygulanan çalışmaların koordinesi, sporcu gelişimi ve modern futbol anlayışının geliştirilmesi konusunda Mesut Özil ile tam işbirliğine gidildiği aktarılan açıklamada, "Projenin ilk aşamasında, Avrupa'daki örnek altyapı tesisleri dikkate alınarak Rizespor altyapı tesislerinin eksiklerinin giderilmesi ve modern eğitim anlayışına uygun hale getirilmesi için çalışmalar yürütülecek. Mesut Özil'in altyapı eğitiminde uyguladığı gelişmiş çalışmaların Rizespor Akademiye aktarılması planlanıyor" ifadeleri kullanıldı.

MESUT ÖZİL'E TEPKİ BÜYÜK OLDU

Anlaşmanın açıklanmasının ardından sosyal medyada çok sayıda tepki mesajı paylaşıldı. Mesajlardan bazıları şöyle:

"Baska adam yokmuydu? Türk futboluna ne faydasi olmuş ki Rize'ye olacak"

"Yolsuz kaldı heralde bu kadar umrundaydı madem Türk altyapısı futbolu neden Alman milli takımını seçtin? emekli olan buraya geliyo yolunu buluyo"

"Acaba neden Rizespor?"

"Kendini Türk sanmaya başladı"

"şaka gibi yönetiliyor klüpler"

"La oğlum yalandan yere paranızı sokağa atmayın !!! Mesut kim ya Yazıklar olsun sizin zihniyetinize"

"Bu adamın ateşine felan bakın kendinde mi diye. Soınra düşünün bu adam Rize de yaşar mı?"

"Rize ye geçmiş olsun"