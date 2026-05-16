Alman kadın milli voleybolcuların fotoğrafları Almanya'yı salladı

Almanya Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi kadrosu açıklandı. Toplanan oyuncuların gözlükleriyle verdikleri pozlar ülkede gündem oldu.

2026 Milletler Ligi'nde mücadele edecek olan Almanya Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu açıklandı. Takım hazırlıklara başlamak için toplandı.

Alman Milli Takımı'nda şu oyuncular yer alıyor:
PASÖR: Straube - Glaab - Kohn - Jordan

PASÖR ÇAPRAZI: Weske - Kindermann - Jebens - Kirchhoff

SMAÇÖR: Alsmeier - Orthmann - Grozer - Stautz - Tabacuks - Jatzko - Timmer - Martin - Strothoff - Schultze

ORTA OYUNCU: Weitzel - Cekulaev - Schölzel - Pfeffer - Strubbe - Berger - Heil - Van Clewe

LİBERO: Cesar - Nestler - Goertz - Sambale

Hazırlıklar için toplanan milli takım oyuncularının verdiği pozlar da Almanya'yı salladı.

Alman yıldızlar yeni tasarlanan formaları giyerek güneş gözlüğü de taktılar ve paylaşıma şunu yazdılar: Nefret edenleri göremiyorum!

