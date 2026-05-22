''Almamak delilik olur'' demişti: Almayacaklar

Beşiktaş'tan Cagliari'ye kiralanan Semih Kılıçsoy'un geleceğine dair yeni gelişme yaşandı. Cagliari Sportif Direktörü Guido Angelozzi'nin ''Onu almamak delilik olur'' dediği Semih Kılıçsoy ile ilgili karar verildi.

Beşiktaş'ın sezon başında 1 milyon euro kiralama bedeli ve 12 milyon euro satın alma opsiyonu ile İtalya Serie A ekibi Cagliari'ye kiraladığı Semih Kılıçsoy ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

OPSİYON KULLANILMAYACAK

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Cagliari, Beşiktaş'a dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Semih Kılıçsoy'un opsiyonunu kullanmayacak.
Haberin devamında 20 yaşındaki genç forvetin Cagliari'de kalmak istemediği ve Semih Kılıçsoy'un yeni sezon öncesi Beşiktaş'a döneceği ifade edildi.

''ALMAMAK DELİLİK OLUR'' DEMİŞTİ

Cagliari Sportif Direktörü Guido Angelozzi, şubat ayında Semih Kılıçsoy ile ilgili yaptığı açıklamada, "Onu almamak delilik olur" demişti.

SEMİH'İN CAGLIARI KARNESİ

Bu sezon Cagliari formasıyla Serie A ve İtalya Kupası'nda 25 maça çıkıp 1089 dakika süre alan Semih Kılıçsoy, 4 kez fileleri havalandırdı.
20 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

