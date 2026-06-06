Ali Koç'un Fenerbahçe'ye verdiği parayı kongrede açıkladı

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul başladı. İbra oylaması öncesi mali tabloya dair konuşan Fenerbahçe eski genel sekreteri Burak Kızılhan açıklamalarda bulundu.

"YAKLAŞIK İKİ KATI"

Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç'un kulübe yaptığı maddi desteğe değinen Burak Kızılhan toplam paranın yaklaşık 160 milyon euro civarında olduğunu belirtti.

Burak Kızılhan'ın açıklaması şu şekilde:

Mali tablolarımızda yer aldığı üzere Sayın Ali Koç'un kulübümüzden yaklaşık 80 milyon Euro tutarında bir alacağı bulunmaktaydı. Sayın Başkan, bu konudaki iradesini yıllar boyunca kamuoyu önünde açıkça ortaya koymuş ve Fenerbahçe'den tek kuruş alacak talebi olmadığını defalarca ifade etmişti. Başkanımızın görev süresi boyunca kulübümüze bağışladığı ve karşılıksız olarak sağladığı kaynakların toplamı, bu konuşulan miktarın yaklaşık iki katına ulaşmaktadır.