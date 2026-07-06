Ali Koç'tan Süper Amatör Lig ekibine sürpriz

Fenerbahçe eski başkanlarından Ali Koç, Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Küçük Kumla Mahallesi'ne gitti.

Ali Koç burada Küçük Kumla'da bulunan Prof. D.r Tankut Öktem'in kızı Mimar Pınar Öktem'i ziyaret etti. Ali Koç burada Küçük Kumla Mahalle Muhtarı Kazım Ata ile de bir araya geldi.

KUMLASPOR FORMASIYLA POZ VERDİ

Ali Koç'a burada Kumlaspor forması ve atkısı hediye edildi. Ali Koç, Kumlaspor'a yönelik iyi dileklerini ifade etti. Daha sonrasında Ali Koç ve Kumla Muhtarı formayla beraber poz verdi.

Sosyal medyada yapılan paylaşımda "Bugün misafirimiz Fenerbahçe Başkanlarından Ali Koç oldu. Dünyaca ünlü Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Tankut Öktem hocamızın kızı Mimar Pınar Öktem Doğan'ı ve atölyesindeki öğrencileri ziyarete geldi. Bizler de kendisine Kumlaspor'umuzun formasını hediye ettik. Yakın ilgisinden dolayı Ali Koç Başkanımıza çok teşekkür ederiz" denildi.

SÜPER AMATÖR LİG'DE MÜCADELE ETTİLER

Süper Amatör Lig Bursa 4. Grup'ta mücadele eden Kumlaspor, 17 puan toplayarak 8 sırada yer aldı.