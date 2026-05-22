Ali Koç'tan Fenerbahçe sürprizi: Desteğe gitti

EuroLeague Final-Four ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile Olympiacos karşı karşıya gelecek. Atina’da oynanacak mücadele TSİ 18.00’de başlayacak.

Tek maçlık eleme usulüyle oynanacak karşılaşmayı kazanan taraf adını finale yazdıracak. Dev finalde ise Valencia Basket - Real Madrid eşleşmesinin galibiyle mücadele edilecek.

ALİ KOÇ VE MERT HAKAN YANDAŞ ATİNA'YA UÇTU

Kritik karşılaşma öncesi nefesler tutulurken sürpriz bir gelişme yaşandı. Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç ve futbolcu Mert Hakan Yandaş takıma destek olmak için Atina’ya uçtu.

CEM CİRİTÇİ'DEN SERT AÇIKLAMA

Öte yandan karşılaşma öncesi bir takım aksilikler de yaşanıyor. Fenerbahçe basketbol şube yöneticisi Cem Ciritçi, sert bir açıklama yaptı.

Taraftarların mağdur edildiğini dile getiren Cem Ciritçi, EuroLeague yönetimine yüklendi. Cem Ciritçi’nin açıklaması şu şekilde:

Maalesef son yıllarda gördüğüm en rezil Final Four organizasyonu. Günlerdir biletlerin yüklenmesiyle ilgili yetkililerle görüşüyoruz. Hiçbir çözüm üretmiyorlar. Aile tribünümüz şurası, içinde Olympiakoslular var. Dışarıda taraftarlarımız var. İnanılmaz bozuk bir organizasyon. Yetkililer ile her dakika görüşüyor. 10 yöneticimiz, yetkililere listeleri gösteriyor. Kontrolü kaybetmiş durumdalar. Hiçbir şekilde bir adım ileri gidemiyorlar. Biz yavaş yavaş taraftarları alabiliyoruz. Biz liste verelim, taraftarları ona göre içeri alın dedik. Bilmiyorum, EuroLeague bugün sınıfta kalmıştır!

Polis noktalarında da sıkıntı var. Orada da taraftları bekletiyorlar. Ailece gelmişler çocuğu başka yere anneyi başka yere veriyorlar. İnanılmaz kötü bir organizasyon. Taraftarlarımız içeri giremiyorlar. Böyle saçmalık olur mu, maça 45 dakika kaldı.

Maçın ertelenmesi gibi bir durum yok, maç oynanacak. Er ya da geç taraftarımız içeri girecek. Öyle ya da böyle bu taraftar içeri girecek. Biz bu maçta sonuna kadar savaşacağız.

İki takım da güçlü. Biz iyi hazırlandık. Sezon boyu bu an için yaşadık. Umarım buradan istediğimiz sonucu alıp pazar günü rakibimiz bekleyeceğiz.