Fenerbahçe'deki başkanlık seçiminde aday olmayan Ali Koç hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre Ali Koç, İspanya La Liga ekibi Sevilla'yı satın almak için harekete geçti.

ORTALIĞI KARIŞTIRAN İDDİA

Fotospor'da yer alan habere göre; eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İspanyol futbolunun köklü kulüplerinden Sevilla'nın kontrol hisselerini devralma ihtimalini değerlendirdiği ve bu doğrultuda ön çalışmalar yürüttüğü iddia edildi.

150 MİLYON EUROLUK BÜTÇE

Haberin devamında, Ali Koç'un olası satın alma süreci için yaklaşık 150 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı öne sürüldü.

İlk etapta kulübün mali yapısı, hissedar durumu ve satın alma şartlarına ilişkin ön araştırmaların başlatıldığı aktarıldı.

SERGIO RAMOS ALAMAMIŞTI

Sevilla'nın eski oyuncusu Sergio Ramos, Sevilla'yı satın almak için harekete geçmiş ancak bu operasyon başarılı olmamış, görüşmeler iptal edilmişti.

SON DÖNEMDE ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Avrupa Ligi'ndeki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Sevilla, son yıllarda yaşadığı sportif ve ekonomik sorunlarla gündeme geldi.

İspanyol ekibi, La Liga'da sezonu 43 puanla 13. sırada bitirdi ve ligde kalmayı başardı.