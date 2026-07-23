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Halk TV Spor Ali Koç göndermişti: Aziz Yıldırım geri getiriyor

Ali Koç göndermişti: Aziz Yıldırım geri getiriyor

Fenerbahçe'de Ali Koç döneminde transferi yapılan genç futbolcuyu Aziz Yıldırım'ın geri getirmek için harekete geçtiği ileri sürüldü.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Ali Koç göndermişti: Aziz Yıldırım geri getiriyor

Fenerbahçe'de transferde sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Ali Koç'un başkanlığında transferi yapılan genç oyuncuyu Aziz Yıldırım'ın geri getirmek için harekete geçtiği ileri sürüldü.

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Sarı lacivertli kulüp, 20 yaşındaki Yusuf Akçiçek'i Eylül 2025'te 22 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan'ın Al Hilal Kulübü'ne satmıştı.
Fotomaç'ın haberine göre; teknik direktör İsmail Kartal'ın istediği Yusuf Akçiçek'i başkan Aziz Yıldırım'ın tekrar takıma kazandırmak istediği belirtildi.

Ali Koç göndermişti: Aziz Yıldırım geri getiriyor - Resim : 2
Piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen Yusuf'un Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

YUSUF AKÇİÇEK İÇİN GALATASARAY İDDİASI

Ancak Yusuf Akçiçek için Galatasaray'ın da devreye girdiği iddia edildi.
Haberde sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un genç stoperi çok beğendiği ve kadrosunda görmek istediğini yönetime ilettiği de yer aldı.
Galatasaray yönetiminin bunun üzerine Yusuf Akçiçek için Suudi Arabistan kulübü Al Hilal ile görüşmeler yapmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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