Ali Koç döneminde mecburen veda edilmişti: Aziz Yıldırım harekete geçti

Fenerbahçe'de Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Eylül Pazar günü yapılacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak kongrenin gündemi de belli oldu. Ali Koç döneminde veda etmişti. Aziz Yıldırım harekete geçti. Kongredeki önemli gündem maddelerinden birinin de bu olduğu belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü, internet sitesinden kongreyle ilgili içeriği açıkladı. Açıklamadaki öne çıkan bölümler şöyle:

- Kulübün amacı doğrultusunda kullanılmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından ve/veya üçüncü kişilerden taşınmaz edinilmesi (kiralama, satın alma, tahsis, intifa ve irtifak hakkı tesis edilmesi) hususunda Yönetim Kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,

- Samandıra Can Bartu Tesislerinin Hazineye ait 14.934 m2 lik kısmının satın alınmasına ilişkin olarak; Yönetim Kurulunca gerekli girişimlerde bulunulması, satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda yapılacak tüm iş ve işlemler için Yönetim Kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,

Kulübün mülkiyetinde bulunan veya kullanım hakkına sahip olduğu taşınmazlar üzerinde; yatırım ve tesisler yapılması veya yaptırılması, plan ve projelerin hazırlanması ve uygulanması, tadilat ve yenileme dahil olmak üzere her türlü işlemin yapılması/yaptırılması hususunda Yönetim Kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması, bu kapsamda;

Kenan Evren Lisesi olarak bilinen ve İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesinde bulunan 1133 ada, 11 ve 12 parselde kayıtlı toplam 13.972m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine yapılması planlanan proje ve tarihi binada Fenerbahçe Müzesi oluşturulması ve tefrişi hakkında bilgi verilmesi,

Maltepe Futbol Akademisi olarak bilinen ve İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Atışokulu Mahallesinde bulunan, 194 ada 17 parselde kayıtlı 124.217,53 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine yapılması planlanan proje hakkında bilgi verilmesi,

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerinde yer alan Metin Aşık binası projesi hakkında bilgi verilmesi,

Chobani Stadyumu, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde seyirci kapasitesinin artırımına dair proje bilgilendirilmesi.

Kulübümüzün 3. kişilerle yaptığı/yapacağı gayrimenkul geliştirme projeleri ile ilgili yapılacak sözleşmelerde, Fenerbahçe markası ve marka unsurlarının kullanımına yönelik düzenlemeler yapılması hususunda Yönetim Kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,

Yurt içi ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıf kurmak veya kurulmuş ticari işletmelere, şirketlere, kooperatiflere, derneklere, vakıflara katılmak, pay almak; Kulübün kurduğu veya ortağı olduğu şirketlere ait hisselerin geri alınması, şirketlerin türünün değiştirilmesi, tasfiyesi ve benzeri konularda Yönetim Kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün izni ile gerçekleştirilmesi planlanan “120. Yıl Piyangosu” konusunda bilgilendirme yapılması ve gerekli işlemlerin takip ve ifası için Yönetim Kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması,

Fenerbahçe Üniversitesi ile ilgili olarak Medicana Eğitim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. ile gerçekleştirilen iş birliğinin ve bu kapsamda imzalanan sözleşmelerin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi, gerekli kararların alınması, açılması gereken davaların açılması dahil olmak üzere bilcümle hukuki sürecin başlatılması hususunda görev süresi sonuna kadar Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması."

ALİ KOÇ DÖNEMİNDE VEDA ETMİŞTİ: AZİZ YILDIRIM HAREKETE GEÇTİ

Kongrede Ali Koç döneminde faaliyetlerine veda eden Fenerbahçe Koleji'nin yeniden faaliyete geçirilmesinin de görüşüleceği belirtildi. Başkan Aziz Yıldırım harekete geçti.

Kolej, 21 Haziran 2023'te depreme dayanıklı olmadığı raporları nedeniyle yıkım için öğrenimine ara vermek zorunda kalmıştı. Açıklamada "Yenilenen teknik rapor doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda maalesef kolejimize ait anaokulu binalarının yıkılması; ana binanın tamamı ile konferans salonu ve spor salonunun çatısında ise komple bir güçlendirme yapılmasının zorunlu olduğu tespit edilmiştir. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca bu binaların mevcut durumuyla eğitim-öğretim faaliyetinin sürdürülemeyeceği Ataşehir Milli Eğitim Müdürlüğü’nün tarafımıza ulaşan 19/06/2023 tarih ve E-38797778-405.01-78618316 sayılı karar yazısında belirtilmiştir. Binalarımıza ait yenilenen teknik raporlar, beklentilerimizin çok ötesinde bir büyüklükte güçlendirme çalışmasının gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu güçlendirme çalışmalarının projelendirilmesinin ve inşaat sürecinin yaz tatili süresince tamamlanamayacağı anlaşılmıştır. Bu doğrultuda ilgi yönetmelikler uyarınca Fenerbahçe Koleji Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu ve Anadolu Lisesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılında eğitim faaliyetine ara verilmesi kararı zaruri olarak alınmıştır. Kolejimizin faaliyetlerine devam etmesi amacıyla alternatif bina ve kampüs arayışlarına da girilmiş, ancak yine başta deprem yönetmeliği olmak üzere okulumuz ihtiyaçlarını karşılayacak kriterlere sahip yer bulunamamıştır. Tahliye kararının zaruri bir sonucu olarak siz değerli velilerimizin; sevgili öğrencilerimizin kaydını 2023-2024 eğitim öğretim yılında bir başka okula nakil aldırması gerekmektedir. 2024-2025 eğitimöğretim yılı ile ilgili alınacak karar ise ilerleyen dönemlerde duyurulacaktır. Kolej yönetimimiz yaşanan bu durum üzerine öğrencilerimizin nakillerini aldırabilecekleri birkaç alternatif okul ile görüşmüş olup, dileyen velilerimize gerekli yönlendirmeler yapılacaktır. Değerli Velilerimiz konuya ilişkin detaylara okul yönetimimize başvurarak sahip olabilirler. Öğrenci İşleri ve Muhasebe Birimlerimizde ayrıca nakil işlemleri ve ücret iadeleri için sizlere gereken desteği vereceklerdir. Öğrencinizin nakil işlemlerinin tamamlanmasını müteakip ücret iadeleri bekletilmeden gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanılmıştı.

Sözcü'deki habere göre kolejin Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde havuzun olduğu bölümde tekrar açılmasıonın planlandığı ifade edildi.