Fenerbahçe'nin perakende markası Fenerium, 2025-26 sezonunun haziran-şubat döneminde tarihin en yüksek cirosuna ulaştı. Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Öncel'in açıkladığı rakamlar sarı-lacivertli camiada büyük yankı uyandırdı.

TARİHİN EN BAŞARILI SEZONU

Ali Koç ve Sadettin Saran döneminde rekor kırıldı!

Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Öncel, CNBC-e'ye verdiği röportajda çarpıcı rakamları kamuoyuyla paylaştı. 2025-26 sezonunun yalnızca haziran-şubat dönemini kapsayan süreçte Fenerium, bir önceki sezona kıyasla adet satışlarında 353 bin 327, ciroda ise 1 milyar 140 milyon liralık artış kaydetti. "Fenerium, yalnızca ciroda değil satış adedinde de tarihinin en başarılı sezonunu geçirdi" diyen Öncel'in açıklamaları, kulübün ticari alandaki büyümesinin ne denli hızlı ilerlediğini gözler önüne serdi.

413 BİN FORMA: REKOR ÜSTÜNE REKOR

Fenerium'un bu dönemde sattığı 413 bin 419 adet forma, Fenerbahçe tarihinin en yüksek rakamı olarak kayıtlara geçti. Bu performans, 2023-24 sezonundaki 405 bin 224 adetlik satışı bile geride bırakırken 2024-25 sezonunda yaşanan 272 bin 834 adetlik görece düşüşün ardından rekorla gelen güçlü bir toparlanmayı da simgeledi. Üç sezonluk tabloya bakıldığında Fenerbahçe'nin forma satışında kalıcı ve güçlü bir tırmanış içinde olduğu açıkça görüldü.

ASENSIO VE KANTE FORMA SATIŞLARINDA ZİRVE GÖRÜLDÜ

Bu dönemde en fazla ürün satışı yapılan oyuncular Marco Asensio ve N'Golo Kante oldu. Real Madrid ve Paris Saint-Germain gibi devlerin formasını giymiş Asensio'nun Fenerbahçe taraftarıyla kurduğu güçlü bağ, forma satışlarına doğrudan yansıdı. Kante ise hem dünya futbolundaki kimliği hem de Fenerbahçe'deki performansıyla taraftarların en çok tercih ettiği isimler arasına girmeyi başardı.



HEDEF: AVRUPA STANDARTLARI

Avrupa'nın büyük kulüplerinde forma ve lisanslı ürün gelirleri toplam bütçenin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Fenerium'un bu rekor performansı, Fenerbahçe'nin ticari gelir modelini Avrupa standartlarına yaklaştırma yolunda atılmış güçlü bir adım olarak dikkat çekti.