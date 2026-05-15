Alanyaspor'da Joao Pereira'nın sözleşmesi uzatıldı

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, teknik direktör Joao Pereira ile yola devam etme kararı aldı.

JOAO PEREIRA'NIN SÖZLEŞMESİ 1 YIL UZATILDI

Turuncu yeşilli kulüp, Pereira ile 2026-2027 sezonunun sonuna kadar geçerli olmak üzere 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Joao Pereira ile 2026-2027 sezonunun sonuna kadar 1 yıllık yeni sözleşme imzaladık. Yeni dönemin hayırlı olmasını diler, Pereira ve ekibine başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi.

SÜPER LİG'DE 10. SIRADALAR

Joao Pereira'nın yönetiminde 49 maça çıkan Alanyaspor, 15 galibiyet, 19 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Geride kalan 33 haftada 37 puan toplayan Akdeniz ekibi, 10. sırada yer alıyor.

