Alanyaspor Kulübü, golcü futbolcu Güven Yalçın'la yollarını ayırdı. Alanyaspor'a veda eden Güven Yalçın'ın yeni takımı belli oldu.

Alanyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Futbolcumuz Güven Yalçın’ın sözleşmesi, karşılıklı anlaşma sağlanarak feshedilmiştir.

Kulübümüze katkılarından dolayı Güven Yalçın’a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU! İSTANBUL'A DÖNÜYOR

Güven Yalçın, daha önce Beşiktaş ve Fatih Karagümrük'te forma giymişti. 27 yaşındaki futbolcunun İstanbul'a döneceği belirtildi.

Kasımpaşa ile anlaştığı bildirilen Güven Yalçın'ın gün içinde sözleşme imzalaması bekleniyor.

Güven Yalçın, geçen sezon Alanyaspor formasını 34 maçta giyerken 9 gol attı.

Güven Yalçın, 2018-2022 yılları arasında Beşiktaş formasıyla 101 maça çıkmış ve 20 gol atmıştı.