Akşam milli maçta oynattı sabah Dünya Kupası kadrosundan çıkardı: Onları Montella yıktı

A Milli Takım'ın Dünya Kupası kesin kadrosu bu sabah açıklandı. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın akşam Kuzey Makedonya maçında oynattığı bazı futbolcuları kadro dışı bırakması dikkat çekti.

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası öncesi ilk provasını Kuzey Makedonya karşısında yaptı.

Kadıköy Chobani Stadyumu'nda oynanan maçta rakibi karşısında ilk dakikadan itibaren üstünlüğü ele alan milliler, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Ay Yıldızlı ekibimizin gollerini 2. dakikada Orkun Kökçü, 16. dakikada Can Uzun, 53. dakikada Deniz Gül ve 70. dakikada Barış Alper Yılmaz attı.

Teknik direktör Vincenzo Montella, maçtan sonra yaptığı açıklamada Dünya Kupası'na gidecek kesin kadroyu belirlerken zorlandığını itiraf etmişti.
Montella kesin kadroyu bu sabah açıkladı. 26 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:

Kaleci:
Altay Bayındır
Mert Günok
Uğurcan Çakır

Defans:
Abdülkerim Bardakcı
Çağlar Söyüncü
Eren Elmalı
Ferdi Kadıoğlu
Merih Demiral
Mert Müldür
Ozan Kabak
Samet Akaydin
Zeki Çelik

Orta saha:
Hakan Çalhanoğlu
İsmail Yüksek
Kaan Ayhan
Orkun Kökçü
Salih Özcan

Forvet:
Arda Güler
Barış Alper Yılmaz
Can Uzun
Deniz Gül
İrfan Can Kahveci
Kenan Yıldız
Kerem Aktürkoğlu
Oğuz Aydın
Yunus Akgün

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın dün akşamki Kuzey Makedonya maçında sonradan oyuna soktuğu 3 isme kadroda yer vermemesi dikkat çekti.
Montella, karşılaşmanın 63. dakikasında Demir Ege Tıknaz, Muhemmed Şengezer ve Aral Şimşir'i oyuna almıştı. Ancak bu 3 oyuncunun da kadroda olmadığı görüldü.

Geniş kadroda olup da kesin kadroda yer almayan isimler şöyle:
Ersin Destanoğlu
Muhammed Şengezer
Ahmetcan Kaplan
Mustafa Eskihellaç
Yusuf Akçiçek
Atakan Karazor
Demir Ege Tıknaz
Aral Şimşir
Yusuf Sarı.

