AKP'li vekil açıkladı: 102 yıllık Sarayiçi Er Meydanı tarihe karışacak

1924'ten bu yana Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'yle ilgili açıklama AKP Edirne Milletvekili Fatma Aksal'dan geldi.

Aksal, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Sarayiçi'nde son kez yapıldığını söyledi.

Basın toplantısı düzenleyen Aksal, şu ifadeleri kullandı:

"665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin dün başpehlivanlık final güreşiyle en önemli bölümü tamamlandı. Kırkpınar'ın en önemli müsabakası başpehlivanlık güreşidir. Bu nedenle buradan başpehlivanımızı da gönülden tebrik ediyorum.

Bu yıl aynı zamanda mevcut Sarayiçi Er Meydanı'nda son kez Kırkpınar gerçekleştirilmiş oldu. İnşallah gelecek yıl, yıllardır Edirne'nin konuştuğu yeni er meydanında, yeni Kırkpınar Stadı'nda 666. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni gerçekleştireceğiz. Çalışmalarımıza artık başlıyoruz. Bildiğiniz gibi mevcut Kırkpınar alanı Saray-ı Cedid-i Amire'nin hasbahçesi içerisinde bulunuyor. Biz bu alanı tarihi dokusuna uygun şekilde yeniden düzenliyoruz. Güreş alanını da hemen çok yakınına, sarayın dışına taşıyoruz. Çok uzak bir noktaya değil, yine hemen yanı başına, sarayın tarihi dokusuna uygun yeni bir stat inşa edeceğiz. Hedefimiz bunu gelecek yılki Kırkpınar'a yetiştirmek.

İnşallah çok güzel, modern ve fonksiyonel bir stat kazandıracağız. Mevcut alan yılın çok kısa bir döneminde kullanılıyor. Yeni yapacağımız stat ise sadece Kırkpınar zamanı değil, yılın 365 günü, haftanın 7 günü, günün 24 saati gençlerimizin, çocuklarımızın ve tüm vatandaşlarımızın faydalanabileceği bir tesis olacak. Aynı zamanda Edirne'de gerçekleştirilecek birçok sportif, kültürel ve sosyal etkinliğe de ev sahipliği yapacak.

"SARAYIN YANINA YAPILACAK"

"Yapılar büyük ölçüde tamamlandı. Cihannüma Kasrı, kabul salonları ve diğer birçok bölüm önemli ölçüde bitmiş durumda. Ancak önümüzde çok kapsamlı bir peyzaj çalışması bulunuyor. Edirne Sarayı, alan olarak İstanbul'daki Topkapı Sarayı'nın yaklaşık dört katı büyüklüğünde olacak. Özellikle hasbahçesiyle çok farklı bir özelliğe sahip olacak. Türkiye'de gerçek anlamda hasbahçesi bulunan tek saray olacak. Geçmişte Osmanlı saraylarında kullanılan laleler, sümbüller ve güller Edirne'de yetiştiriliyor, buradan diğer saraylara gönderiliyordu. İnşallah Edirne Sarayı tamamlandığında bu tarihi gelenek yeniden hayat bulacak. Yeni Kırkpınar Stadı'nı hemen sarayın dışına, setin diğer tarafına inşa edeceğiz. Verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Mevcut güreş alanını buradan kaldırıp yeni yerine taşıyacağız ve inşallah gelecek yıl 666. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni yeni stadımızda gerçekleştireceğiz." (DHA)