Ahmet Nur Çebi 112 yıllık TFF 3. Lig ekibini satın almak istediğini açıkladı

Beşiktaş eski başkanlarından Ahmet Nur Çebi, futbola geri dönmeye hazırlanıyor. Çebi, TFF 3. Lig ekiplerinden Altay'ı satın almak için harekete geçti.

AHMET NUR ÇEBİ AÇIKLADI

Ege Engin'e konuşan Ahmet Nur Çebi, Altay'la ilgilendiğini resmen açıkladı. Çebi, önümüzdeki günlerde Altay Başkanı Sinan Kanlı ile görüşeceğini dile getirdi.

Ahmet Nur Çebi açıklamasında "Bir aksilik olmazsa 6 Haziran’da İzmir’de Altay Başkanı Sinan Kanlı ile görüşmeyi düşünüyorum. Altay, siyah beyazın asil renklerini taşıyan, tarihi değeri yüksek ve güzel İzmir’le özdeşleşmiş köklü bir kulüp" sözlerini sarf etti.

6 PUAN SİLME CEZASI ALDILAR

Bu sezon TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Altay, 30 maçta 28 puan toplayarak 12. sırada yer aldı. TFF, İzmir ekibine bu sezon 6 puan silme cezası verdi.