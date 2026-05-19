Ahmet Çakar'dan Sergen Yalçın iddiası

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı teknik direktör Sergen Yalçın'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Çakar, Sergen Yalçın'a "Beşiktaş'a gelme" dediğini iddia etti ve haklı çıktığını söyledi.

"HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI"

Ahmet Çakar, Sabah'taki habere göre şu ifadeleri kullandı:

"Sergen Yalçın, 40 yıldır tanıdığım, sevdiğim bir kardeşim. Ona yayın yoluyla, "Beşiktaş'ta göreve gelme' demiştim. Nitekim haklı çıktım. Başarısız oldu, hayal kırıklığı yarattı. Şimdi ayrılıyor, bana göre doğru yapmıyor. Sezon başı kampı ve yeni transferleri Sergen Yalçın yapıp, son kozunu oynamalıydı.

Peki Beşiktaş şimdi ne yapacak? Asla yabancı olmamalı, olması da zor görünüyor. Yabancı biri gelecek, Türk futbolunu, kadroları, şehirleri tanıyana kadar üç ay geçecek, bir de bakmışsınız da tıpkı geçmiş yıllardaki gibi kasımda Beşiktaş ligden kopacak. Beşiktaş bu riski alamaz. Mutlak yerli olmalı. Kim olur? Şenol hoca mı olur, Rıza hoca mı olur, pek tabii ki karar başkan ve yöneticilerin."