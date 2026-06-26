Ahmet Çakar'dan milli takım için skandal iddia: 2 futbolcunun ismini vererek açıkladı

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki son maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti. Milliler, 3 puana ulaşsa da son sırada yer alarak Dünya Kupası'na veda etti.

Millilerin ABD galibiyeti değerlendiren Ahmet Çakar çarpıcı bir iddiada bulundu. Libero TV Youtube kanalında konuşan Ahmet Çakar, bazı futbolcuların kadro tercihlerine müdahalede bulunduğunu öne sürdü.

"BAZI OYUNCULARIN DEREBEYLİKLERİNE İZİN VERİLMESİ FİYASKO"

Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'dan bahseden Ahmet Çakar, "Kadro teşkili fiyasko. Bazı oyuncuların derebeyliklerine izin verilmesi fiyasko" sözlerini sarf etti.

"GOL ATMASI HAKLI SEÇİLMİŞ OLMASINI GEREKTİRMEZ"

ABD galibiyetini getiren Kaan Ayhan'ın kadroya alınmasını eleştiren Ahmet Çakar, "Kaan Ayhan'ın gol atması, oraya haklı seçilmiş olmasını gerektirmez" ifadelerini kullandı.

"BUNLARIN HEPSİ KIYAKÇILIK"

Çağlar Söyüncü tercihinin de yanlış olduğunu aktaran Ahmet Çakar, "Öte yandan Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'de sezonun en kötü oyuncusu. Son 5 dakikada oyuna giriyor. Bunların hepsi kıyakçılık" dedi.