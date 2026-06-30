Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın hücum hattındaki geleceğine dair son derece sert ve net değerlendirmelerde bulundu. Hem Mauro Icardi'nin kulüpteki konumuna hem de transfer gündemindeki Jhon Duran'a ilişkin açıklamaları, sarı-kırmızılı camiada geniş yankı uyandırdı.

ICARDI İÇİN AĞIR İTHAM: LAÇKALAŞTI

Çakar, Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi'nin geride bıraktığı sezonu yakından değerlendirerek sert bir tespitte bulundu. "Son sezonuna baktığımız zaman Icardi laçkalaştı. Özel hayatı ve saha içindeki tavırları da bunu gösterdi zaten" diyen tecrübeli yorumcu, hem sahadaki performans düşüşüne hem de saha dışı gündemine dikkat çekti.

"ŞAMPİYONLUK GELDİ, İYİ ZAMANDA GÖNDER GİTSİN"

Çakar, Icardi konusunda Galatasaray yönetimi ve Dursun Özbek'e de açık bir tavsiyede bulundu. Oyuncunun yaşının ilerlediğini ve her geçen sezonla birlikte performans riskinin arttığını vurgulayan yorumcu, kulübün şampiyonluğu elde ettiği bu dönemi fırsata çevirmesi gerektiğini savundu.

DURAN TRANSFERİNDE ÇARPICI DETAY: KADEMELİ MAAŞ SİSTEMİ

Ahmet Çakar'ın asıl dikkat çeken açıklaması, Galatasaray'ın gündemindeki Kolombiyalı golcü Jhon Duran transferine ilişkin oldu. Çakar'a göre Galatasaray, bu transferde alışılmadık ve son derece akıllıca bir sözleşmeye imza attı.

Çakar, Galatasaray'ın yıldız oyuncuyla belirli bir taban maaş üzerinde anlaşırken bu rakamın saha içi ve saha dışı disipline bağlı olarak kademeli şekilde işleyeceği bir sistemle masaya oturduğunu belirtti.

"PİSLİK ÇIKARIRSA CEZALANDIRILACAK"

Çakar bu sistemi örneklerle açıkladı: "Atıyorum 5 milyon Euro maaşa el sıkışmıştır ama diyelim ki oyuncu Ekim ayında pislik çıkardı, 2 milyon Euro'sunu verir gönderir. Ocak ayında mı arıza çıkarttı, o zaman 3 milyon Euro verir gönderir. Ama oynarsan ve adam gibi olursan 5 milyon Euro'nun hepsini alırsın."

DURAN'IN GEÇMİŞİ

Jhon Duran, kariyeri boyunca yeteneğinin yanı sıra zaman zaman disiplin sorunlarıyla da gündeme gelen bir profil çizdi. Aston Villa'daki döneminde sahada sergilediği agresif ve bazen kontrolsüz tavırlarla eleştiri alan Kolombiyalı golcü için bu tür bir kademeli maaş modeli dikkatlerden kaçmadı.