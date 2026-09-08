Ahmet Çakar Sporting Lizbon Galatasaray maçının sonucunu açıkladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek.

Portekiz'de Estadio Jose Alvalade'de oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.

Maçı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ve Alf Olav Rossland yapacak.

VAR'da Alman Christian Dingert, AVAR'da Belçikalı Bram Van Driessche olacak.

AHMET ÇAKAR'DAN MAÇ TAHMİNİ

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Sporting Lizbon-Galatasaray maçının sonucuna dair tahminde bulundu.

Ahmet Çakar, ''Sporting Lizbon Galatasaray'ı 3-0, 4-0 ya da 5-0 gibi bir skorla yener'' ifadelerini kullanarak Portekiz temsilcisinin maçı kazanacağını belirtti.

KENDİ LİGLERİNDE 2. SIRADA

Sporting Lizbon, Portekiz Ligi'nde oynadığı 5 maçta aldığı 4 galibiyet ve 1 beraberlikle ligde namağlup ilerliyor.

Teknik direktör Rui Borges'in çalıştırdığı Sporting Lizbon, 13 puanla ligde 2. sırada bulunuyor.